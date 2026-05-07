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경북교육청,생성형 AI 기반 진학상담 시스템 운영 확대

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문봉현 기자

승인 : 2026. 05. 07. 16:06

3.경북교육청, ‘경북진학온(ON)’ 활용 진학 상담 역량 강화 연수 실시(생성형 AI 기반 학생부 분석 시스템으로 교사 진학 지도 지원)_02 (2)
경북교육청은 생성형 AI 기반 학생부 분석·진학 상담 시스템 '경북진학온(ON)' 연수를 실시하고 있다. / 경북교육청.
경북교육청은 생성형 AI 기반 학생부 분석·진학 상담 지원 시스템 '경북진학온(ON)'을 학교 현장에 확대 운영한다고 7일 밝혔다.

경북진학온은 지난해 1학기에 개발 완료해 2학기부터 생성형 AI를 활용한 진학 상담 지원 서비스를 제공하고 있다.

'경북진학온(ON)'은 나이스(NEIS) 기반의 이 시스템은 전국 최초의 생성형 AI 진학상담 플랫폼이다.

기존 입시 상담은 교사가 학생부를 직접 분석하고 대학별 환산점수를 계산해야 해 많은 시간과 전문성이 필요했지만 경북진학온은 나이스와 연계돼 별도 프로그램 없이 학생부를 즉시 분석·요약하는 기능을 제공한다.

주요 기능은 학교생활기록부, 대학별 입학 전형, 과거 입시 결과 등 다양한 자료를 종합적으로 분석 등이다.

또 AI가 학생부를 기반으로 대학 면접 예상 질문도 생성한다.

입시 현장에서는 학생 맞춤형 진학 전략 수립과 상담을 효율적으로 수행할 수 있다.

경북교육청은 "학교생활기록부 열람 교사 권한 환경에서만 시스템이 작동하도록 설계해 학생 개인정보 유출 보호를 강화했디"고 말했다.

이윤화 교육국장은 "안전하고 효율적인 '경북진학온(ON)' 학생부 분석 시스템을 기반으로 도내 수험생들이 체계적인 입시 준비를 할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.
문봉현 기자

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