경북교육청,생성형 AI 기반 진학상담 시스템 운영 확대

경북진학온은 지난해 1학기에 개발 완료해 2학기부터 생성형 AI를 활용한 진학 상담 지원 서비스를 제공하고 있다.
'경북진학온(ON)'은 나이스(NEIS) 기반의 이 시스템은 전국 최초의 생성형 AI 진학상담 플랫폼이다.
기존 입시 상담은 교사가 학생부를 직접 분석하고 대학별 환산점수를 계산해야 해 많은 시간과 전문성이 필요했지만 경북진학온은 나이스와 연계돼 별도 프로그램 없이 학생부를 즉시 분석·요약하는 기능을 제공한다.
주요 기능은 학교생활기록부, 대학별 입학 전형, 과거 입시 결과 등 다양한 자료를 종합적으로 분석 등이다.
또 AI가 학생부를 기반으로 대학 면접 예상 질문도 생성한다.
입시 현장에서는 학생 맞춤형 진학 전략 수립과 상담을 효율적으로 수행할 수 있다.
경북교육청은 "학교생활기록부 열람 교사 권한 환경에서만 시스템이 작동하도록 설계해 학생 개인정보 유출 보호를 강화했디"고 말했다.
이윤화 교육국장은 "안전하고 효율적인 '경북진학온(ON)' 학생부 분석 시스템을 기반으로 도내 수험생들이 체계적인 입시 준비를 할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.