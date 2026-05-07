닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

LIG D&A ‘천궁’ 효과 톡톡…영업익 56.1% 증가

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260507010001520

글자크기

닫기

김유라 기자

승인 : 2026. 05. 07. 15:14

1분기 영업이익 1711억원
중동 수출 물량 반영
사진1. 해궁 발사장면
LIG D&A 유도무기 해궁 발사 장면./LIG D&A
LIG디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 중동 수출 확대와 국내 양산 사업 본격화에 힘입어 올해 1분기 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 냈다. 아랍에미리트(UAE)향 천궁-II 사업이 본격 반영된 데다 KF-21 양산 사업 영향으로 항공전자·전자전 부문 매출도 늘면서 수익성이 개선됐다.

7일 LIG D&A는 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 1711억원으로 전년 동기 대비 56.1% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 1조1679억원으로 28.7% 늘었고, 순이익은 1354억원으로 69.4% 증가했다.

특히 영업이익은 업계 예측치인 1173억원을 45.9% 웃돌았다. 중동 수출 물량 반영과 유도무기 양산 사업 확대가 실적 개선을 이끈 것으로 풀이된다.

수주잔고도 안정적인 성장 기반을 뒷받침하고 있다. LIG D&A의 1분기 말 수주잔고는 25조3100억원으로 집계됐다. 이 가운데 수출 사업은 14조원, 내수 사업은 11조원 수준이다. 매출에서 수출이 차지하는 비중은 34.7%로, UAE향 천궁-II 사업이 본격화한 영향이 반영됐다.

사업별로는 천궁과 해궁 등 유도무기 양산 사업이 매출 성장을 견인했다. 여기에 KF-21 양산 사업이 본격화되면서 항공전자·전자전 분야 매출도 증가세를 보였다.

LIG D&A 관계자는 "천궁-II의 중동수출 실적 반영과 국내 양산 및 해외수출 사업 본격화로 실적 개선의 가능성은 높다고 본다"며 "미래 성장 기반을 더욱 견고히 다지며 연내 UAE 현지법인 설립으로 중동사업 추진에 더욱 박차를 가할 방침"이라고 밝혔다.
김유라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기