닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 방송·연예

BTS, 멕시코 대통령과 환담…소칼로 광장 5만 인파 환호

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260507010001524

글자크기

닫기

이다혜 기자

승인 : 2026. 05. 07. 15:22

셰인바움 대통령 "멕시코와 한국 잇는 존재" 극찬
멕시코시티 공연 3회 전석 매진…글로벌 흥행 이어가
방탄소년단
방탄소년단(BTS)이 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만남을 가졌다/빅히트 뮤직
방탄소년단(BTS)이 멕시코 대통령 공식 초청을 받아 현지 시민들과 만났다. 공연을 넘어 문화적 상징으로 자리 잡은 K팝의 영향력이 다시 한번 확인된 순간이었다.

방탄소년단은 6일(현지시간) 멕시코시티 대통령실에서 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 약 40분간 환담을 가졌다. 이번 만남은 셰인바움 대통령의 공식 초청으로 성사됐다.

셰인바움 대통령은 방탄소년단을 향해 "멕시코 시민들이 오랫동안 기다려온 그룹"이라며 환영 인사를 전했다. 멕시코 정부는 이들을 '귀빈 방문객'으로 예우하며 기념패를 전달했다. 기념패에는 방탄소년단이 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고, 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 확산하는 데 기여했다는 내용이 담겼다.

방탄소년단
방탄소년단(BTS)이 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만남을 가졌다/빅히트 뮤직
이날 방탄소년단 일곱 멤버는 셰인바움 대통령과 함께 대통령실 발코니에 올라 소칼로 광장에 모인 시민들과 인사를 나눴다. 현지에는 약 5만명의 인파가 몰려 뜨거운 환호를 보냈다. 멤버들은 스페인어로 "멕시코가 그리웠다"며 "에너지가 정말 대단하다. 응원해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

셰인바움 대통령은 이후 개인 SNS를 통해 "멕시코 청년들이 가장 사랑하는 그룹을 기쁘게 맞이했다"며 "방탄소년단의 음악과 이들이 전하는 가치는 멕시코와 한국을 하나로 이어준다"고 밝혔다. 이어 방탄소년단의 음악이 평화와 포용의 문화를 장려하는 긍정적 메시지를 전달하고 있다고 평가했다.

현지 언론도 높은 관심을 보였다. 엘 우니베르살, 밀레니오, 엑셀시오르 등 주요 매체들은 대통령과의 만남과 발코니 인사, 소칼로 광장에 운집한 시민들의 모습을 비중 있게 다뤘다.

방탄소년단은 7일과 9∼10일 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 총 3회 공연을 진행한다. 세 차례 공연은 모두 전석 매진됐다.

한편 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)과 타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 싱글 차트 '핫100'에서 각각 1위를 기록하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.
이다혜 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기