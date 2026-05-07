BTS, 멕시코 대통령과 환담…소칼로 광장 5만 인파 환호

셰인바움 대통령 "멕시코와 한국 잇는 존재" 극찬

멕시코시티 공연 3회 전석 매진…글로벌 흥행 이어가

방탄소년단 0 방탄소년단(BTS)이 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만남을 가졌다/빅히트 뮤직

방탄소년단 0 방탄소년단(BTS)이 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만남을 가졌다/빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS)이 멕시코 대통령 공식 초청을 받아 현지 시민들과 만났다. 공연을 넘어 문화적 상징으로 자리 잡은 K팝의 영향력이 다시 한번 확인된 순간이었다.방탄소년단은 6일(현지시간) 멕시코시티 대통령실에서 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 약 40분간 환담을 가졌다. 이번 만남은 셰인바움 대통령의 공식 초청으로 성사됐다.셰인바움 대통령은 방탄소년단을 향해 "멕시코 시민들이 오랫동안 기다려온 그룹"이라며 환영 인사를 전했다. 멕시코 정부는 이들을 '귀빈 방문객'으로 예우하며 기념패를 전달했다. 기념패에는 방탄소년단이 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고, 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 확산하는 데 기여했다는 내용이 담겼다.이날 방탄소년단 일곱 멤버는 셰인바움 대통령과 함께 대통령실 발코니에 올라 소칼로 광장에 모인 시민들과 인사를 나눴다. 현지에는 약 5만명의 인파가 몰려 뜨거운 환호를 보냈다. 멤버들은 스페인어로 "멕시코가 그리웠다"며 "에너지가 정말 대단하다. 응원해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.셰인바움 대통령은 이후 개인 SNS를 통해 "멕시코 청년들이 가장 사랑하는 그룹을 기쁘게 맞이했다"며 "방탄소년단의 음악과 이들이 전하는 가치는 멕시코와 한국을 하나로 이어준다"고 밝혔다. 이어 방탄소년단의 음악이 평화와 포용의 문화를 장려하는 긍정적 메시지를 전달하고 있다고 평가했다.현지 언론도 높은 관심을 보였다. 엘 우니베르살, 밀레니오, 엑셀시오르 등 주요 매체들은 대통령과의 만남과 발코니 인사, 소칼로 광장에 운집한 시민들의 모습을 비중 있게 다뤘다.방탄소년단은 7일과 9∼10일 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 총 3회 공연을 진행한다. 세 차례 공연은 모두 전석 매진됐다.한편 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)과 타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 싱글 차트 '핫100'에서 각각 1위를 기록하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.