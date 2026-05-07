“봄철 낚시어선” 관계기관 합동 점검…음주 운항 등 수칙 위반 집중

충남 보령 지역 낚시어선 대상 안전점검

초과 승선·구명조끼 미착용·음주 운항 등 불시 확인

202605070944316384_0 0 황순조 행안부 사회재난대응국장이 7일 충남 보령 오천항에서 관계기관 합동으로 낚시어선 안전관리 상황을 점검하고 있다/사진=행안부 제공

정부가 봄 나들이철 낚시어선 대형 사고를 예방하기 위해 해양수산부와 해양경찰청 등 관계기관 합동으로 충남 보령 지역 낚시어선 대상 구명조끼 착용·음주 운항 금지 등 안전 수칙 준수 실태를 불시 점검했다.행정안전부는 해양수산부와 해양경찰청, 수협중앙회, 한국해양교통안전공단과 함께 충남 보령 지역의 낚시어선 안전관리 상황을 점검했다고 7일 밝혔다.이번 점검은 구명조끼 착용, 음주 운항 금지 등 안전 수칙이 현장에서 제대로 지켜지고 있는지 확인하기 위해 낚시어선이 주로 출항하는 새벽에 불시로 진행했다. 특히, 출항을 앞두거나 바다 위에서 활동 중인 낚시어선을 대상으로 초과 승선, 구명조끼 미착용, 음주 운항 등 안전 수칙 위반 여부를 집중 점검했다.황순조 사회재난대응국장은 "낚시어선 특성상 많은 낚시객이 한번에 승선하는 만큼, 사소한 부주의가 자칫 대형 사고로 이어지기 쉽다"면서 "낚시어선에 탈 경우에는 사고 예방을 위해 구명조끼 착용과 음주 금지 등 기본 안전수칙을 꼭 지켜주시기 바란다"고 당부했다.관계법령에 따라 낚시어선 승선 때 구명조끼를 착용하지 않으면 300만원 이하 과태료가 부과되며 음주 후 낚시어선을 조종하면 2개월 영업정지나 폐쇄(2회 위반) 등 행정처분을 받게 된다.