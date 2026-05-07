수도전기공고·서일대, 고교생 맞춤형 고용서비스 MOU

에너지 공기업 취업 역량 강화…일학습병행제 도입도 논의

공기업 자소서·면접 컨설팅 제공…선취업 후학습 체계 강화

수도공고 0 수도전기공업고등학교가 서일대학교와 손잡고 재학생들의 취업 경쟁력 강화에 나선다./수도공고

에너지 분야 마이스터고인 수도전기공업고등학교(수도전기공고)가 서일대학교와 손잡고 재학생들의 취업 경쟁력 강화에 나선다.수도전기공고는 지난 6일 서일대학교와 고용노동부 주관 '고교생 맞춤형 고용서비스' 사업 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.대학의 전문 인프라를 활용해 직업계고 학생들에게 체계적인 진로 설계와 취업 역량 강화 프로그램을 제공하기 위해서다.이번 협약의 핵심은 학생들의 주된 진로인 한국전력공사 등 에너지 공기업 취업을 위한 실질적 지원이다. 공기업 자기소개서 작성 전략 및 피드백, 에너지 공기업 맞춤 면접 질문 준비 및 대응 컨설팅 등이 세부 사업으로 운영된다.한전이 운영하는 수도전기공고 관계자는 "이번 협약을 통해 학생들이 원하는 취업처에 대해 보다 전문적이고 실질적인 서비스를 지원받게 될 것"이라며 "외부 전문 기관과의 네트워크를 강화해 급변하는 채용 시장에서 압도적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.양 기관은 협약 확대도 추진한다. 매년 학생들의 선호 취업처와 산업계 수요를 반영해 사업 규모와 범위를 넓혀갈 계획이며, '일학습병행' 사업 도입을 위한 구체적인 논의도 진행 중이다. 취업 후에도 전문 지식을 습득하며 학위를 취득할 수 있는 경로를 마련해 선취업 후학습 시스템을 공고히 하겠다는 구상이다.서일대학교 오선 총장은 "대학이 보유한 우수한 취업 지원 인프라를 마이스터고 학생들에게 제공하게 되어 뜻깊다"며 "수도전기공고 학생들이 에너지 산업을 이끌 핵심 인재로 거듭날 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.이번 협약은 고졸 취업 활성화와 공기업 인재 양성을 위한 고교-대학 간 협력 모델로 주목받고 있다.