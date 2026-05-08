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한국타이어, 1분기 영업이익5069억원…전년대비 43%↑

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김소영 기자

승인 : 2026. 05. 08. 16:22

한국타이어 본사
한국타이어 본사 테크노플렉스. /한국타이어
한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지 영업이익이 43% 상승했다.

한국타이어는 2026년 1분기 매출액이 5조 3139억원, 영업이익이 5069억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 7%, 42.9% 오른 수치다.

타이어 부문은 신차용 타이어 공급 확대와 유럽·한국·중국 등 주요 지역에서의 교체용 타이어 판매증가로 영업이익률 17.1%를 달성했다. 매출액은 전년 동기 대비 9.3% 증가한 2조 5657억원이고, 영업이익은 31.1% 증가한 4375억원이다.

특히 지난해 한국타이어 자회사로 편입된 한온시스템이 성장세를 견인했다. 매출액은 2조 7482억원, 영업이익은 361.1% 오른 972억원이다.

승용차, 경트럭용 타이어 매출 중 18인치 이상 고인치 제품 비중은 49.1%로 전년 대비 2%p 상승했다. 신차용 타이어 내 전기차 타이어 비중 역시 29.6%로 확대됐다.

한국타이어는 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 프리미엄 브랜드의 300여 개 차종에 신차용 타이어를 공급하며 기술력을 인정받고 있다. 또 세계 최초 풀라인업 브랜드 '아이온(iON)'을 중심으로 전동화 시장에 대응 중이다.

이외에도 한국타이어는 전 세계 70여 개 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터를 내연기관부터 전기차, 차세대 모빌리티까지 아우르는 통합 타이어 솔루션 개발에 적극 활용하고 있다.
김소영 기자

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