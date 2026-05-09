닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

휘발유 평균가 2011.2원…기름값 6주 연속 상승

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260509010001939

글자크기

닫기

이지선 기자

승인 : 2026. 05. 09. 08:04

서울 평균값 보다 저렴한 알뜰주유소<YONHAP NO-5830>
정부는 지난 7일 "8일 0시부터 2주간 적용될 5차 최고가격을 동결한다"고 발표했다. 8일 시민들이 평균가보다 낮은 가격의 서울 시내 알뜰 주유소에서 주유하고 있다. /연합
이번주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 6주 연속 동반 상승했다.

9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 첫째 주(3∼7일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터(ℓ)당 2.6원 오른 2011.2원이었다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 3.0원 상승한 2051원, 가격이 가장 낮은 대구는 2.2원 오른 1995.8원으로 각각 집계됐다.

상표별로는 SK에너지 주유소가 평균가격 2016.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1993.6원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.6원 상승한 2005.4원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 휴전 합의 진전 기대로 하락했으나, 이와 상반된 미국과 이란 간 무력 충돌 발생 보도 등으로 하락세는 제한됐다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 4.8달러 내린 102.7달러였다. 국제 휘발유 가격은 2.1달러 상승한 131.8달러, 국제 자동차용 경유는 15.4달러 내린 157달러로 집계됐다.

한편 정부는 지난 8일부터 적용된 5차 석유 최고가격을 다시 동결했다. 이에 따라 휘발유는 리터(L)당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다.
이지선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기