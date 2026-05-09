휘발유 평균가 2011.2원…기름값 6주 연속 상승

서울 평균값 보다 저렴한 알뜰주유소<YONHAP NO-5830> 0 정부는 지난 7일 "8일 0시부터 2주간 적용될 5차 최고가격을 동결한다"고 발표했다. 8일 시민들이 평균가보다 낮은 가격의 서울 시내 알뜰 주유소에서 주유하고 있다. /연합

이번주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 6주 연속 동반 상승했다.9일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 첫째 주(3∼7일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터(ℓ)당 2.6원 오른 2011.2원이었다.지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 3.0원 상승한 2051원, 가격이 가장 낮은 대구는 2.2원 오른 1995.8원으로 각각 집계됐다.상표별로는 SK에너지 주유소가 평균가격 2016.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1993.6원으로 가장 낮았다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.6원 상승한 2005.4원을 기록했다.이번 주 국제유가는 미국과 이란의 휴전 합의 진전 기대로 하락했으나, 이와 상반된 미국과 이란 간 무력 충돌 발생 보도 등으로 하락세는 제한됐다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 4.8달러 내린 102.7달러였다. 국제 휘발유 가격은 2.1달러 상승한 131.8달러, 국제 자동차용 경유는 15.4달러 내린 157달러로 집계됐다.한편 정부는 지난 8일부터 적용된 5차 석유 최고가격을 다시 동결했다. 이에 따라 휘발유는 리터(L)당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다.