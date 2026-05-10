닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 정책

4년 만에 다주택자 양도세 중과 재개…최고세율 82.5%

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260510010002030

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 05. 10. 09:42

3주택 이상시 세금 2배 이상 낼 수도
서울 중개사무소
서울의 한 공인중개사무소 외벽에 전월세 매물 안내문이 붙어 있다./연합뉴스
다주택자에 대한 양도소득세 중과가 10일부터 다시 시행됐다. 정부가 2022년 5월부터 한시적으로 운영해 온 중과 유예 조치가 전날부로 종료되면서 약 4년 만에 제도가 재가동된 것이다.

10일 관계부처에 따르면 이날 이후 조정대상지역 내 주택을 처분하는 다주택자는 기존 기본세율에 중과세율이 추가 적용된다. 양도세 기본세율은 과세표준에 따라 6~45%가 적용되며, 조정대상지역 내 2주택자는 여기에 20%포인트(p), 3주택 이상 보유자는 30%p가 각각 더해진다. 여기에 지방소득세까지 포함하면 3주택 이상 보유자의 최고 실효세율은 82.5% 수준까지 올라갈 수 있다.

세 부담 증가는 실제 사례에서도 뚜렷하게 나타난다. 연합뉴스가 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원에게 의뢰해 분석한 결과에 따르면 6년 전 15억원에 취득한 조정대상지역 주택을 25억원에 매도해 10억원의 차익을 얻는다고 가정할 경우 1주택자는 장기보유특별공제와 기본세율 적용으로 약 3억3300만원의 양도세를 부담하게 된다.

반면 조정대상지역 내 2주택자는 장기보유특별공제를 적용받지 못하고 기본세율에 20%p가 추가되면서 세액이 약 5억7400만원으로 증가한다. 이는 1주택자 대비 약 2억4100만원 많은 수준이다. 3주택 이상 보유자의 경우 세 부담은 약 6억8700만원까지 늘어나 1주택자보다 두 배 이상 높아지는 것으로 예상된다.

정부는 그동안 부동산 거래 감소와 매물 잠김 현상을 완화하기 위해 다주택자 양도세 중과를 유예해 왔다. 하지만 시장 상황과 세제 정상화 필요성 등을 고려해 더 이상 유예를 연장하지 않기로 했다.

유예 종료 직전 매도 절차를 진행한 다주택자를 위해 일부 예외 규정은 유지된다. 원칙적으로는 지난 9일까지 잔금 및 소유권 이전 등 양도 절차를 마쳐야 중과를 피할 수 있지만, 토지거래허가 대상 거래의 경우 일정 기간 내 거래를 완료하면 중과 배제가 가능하다.

기존부터 조정대상지역이었던 서울 강남·서초·송파구와 용산구는 계약일 기준 4개월 안에 양도를 완료해야 중과 유예 혜택을 받을 수 있다. 지난해 '10·15 대책'을 통해 새로 조정대상지역으로 지정된 서울 21개 자치구와 경기 12개 지역은 매매계약 체결일로부터 6개월 이내에 거래를 마쳐야 한다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기