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NH농협은행, 농업정책자금 현장교육 실시

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한상욱 기자

승인 : 2026. 05. 10. 10:47

농업정책보험금융원과 공동 진행…실무 이해도 제고
(농협은행 보도자료) NH농협은행 농업정책보험금융원과 공동교육으로 농업정책자금 역량 강화
NH농협은행 및 농축협 직원들이 8일 전북 전주 NH농협 전북본부에서 진행한 농업정책자금 현장교육을 수강하고 있다./NH농협은행
NH농협은행은 지난 8일 전북 전주 NH농협 전북본부에서 농업정책보험금융원과 함께 NH농협은행 및 농·축협 직원 100여명을 대상으로 농업정책자금 현장교육을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 교육은 농업정책자금 검사기관인 농업정책보험금융원과 공동교육으로 진행됐다. 교육 내용은 농업정책자금의 개요와 취급절차, 대출 사후관리 방법 등 실무 중심으로 구성됐다.

교육에 참여한 직원들은 사례 중심의 교육을 통해 농업정책자금에 대한 업무 이해도를 높일 수 있었다고 소감을 밝혔다.

이재진 농업금융부장은 "앞으로도 농업정책자금에 대한 지속적인 교육을 실시해 직원들의 업무역량을 높여 농업정책자금 지원 역할을 충실히 이행하는 데 적극 노력할 것"이라고 말했다.
한상욱 기자

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