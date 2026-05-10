[社告] 위기의 정유·화학업계, 공급망 안정과 생존 전략 찾는다

제3회 아시아투데이 K-산업비전포럼

5월 19일 국회도서관 대강당서 개최

KakaoTalk_20260508_155518696 0

나경원 국민의힘 의원실이 주최하고 아시아투데이가 주관하는 '제3회 아시아투데이 K-산업비전포럼'이 오는 5월 19일 오전 9시 국회 도서관 대강당에서 열립니다. 최근 중동 상황으로 정유·화학업종에 대한 중요성이 부각되고 있는 가운데, 산업계의 위기를 진단하고 사업 전환과 공급망 안정 사이에서 생존 전략을 모색하는 뜻깊은 자리로 마련됐습니다.그동안 친환경 기조에 밀려 소외되는 분위기가 강했으나, 장기화된 중동 사태로 인해 전체 산업에서 정유·화학업이 차지하는 높은 의존도가 다시금 확인되고 있습니다. 원유 수급 불안과 글로벌 시장 내 공급과잉 현상이 심화되며 업계의 어려움이 지속되는 만큼, 현재 상황에 대한 명확한 진단이 필요한 시점입니다.이에 이번 포럼에서는 원유 수급 불안에 따른 공급망 안정 전략과 글로벌 공급과잉에 대응하는 국내 석유화학 산업의 구조개편 방향을 심도 있게 모색하려고 합니다.장태훈 에너지경제연구원 부연구위원과 이춘우 서울시립대 교수, 신현돈 인하대학교 교수가 주제 발표에 나서며 이덕환 서강대 명예교수를 좌장으로 종합토론이 이어집니다. 발제자 3명과 함께 조홍종 단국대 경제학과 교수와 김재훈 한국화학산업협회 대외협력본부장이 참여해 깊이 있는 식견을 전해 줄 예정입니다.관심 있는 분들의 적극적인 참여 부탁드립니다.▲일시: 2026년 5월 19일(화) 오전 9시▲장소: 국회 도서관 대강당▲주최: 나경원 국민의힘 의원실▲주관: 아시아투데이▲문의: (02)769-5130▲좌장: 이덕환 서강대학교 명예교수▲주제발표 및 토론장태훈 에너지경제연구원 부연구위원이춘우 서울시립대학교 교수신현돈 인하대학교 에너지자원공학과 교수조홍종 단국대학교 경제학과 교수김재훈 한국화학산업협회 대외협력본부장