[포토] CU ‘미정당 즉석 떡볶이’ 출시 한달 만 누적 3만개 돌파

CU 즉석 떡볶이 출시_1 0

아시아투데이 = 편의점 CU가 '한강라면'으로 알려진 즉석 라면 조리기를 활용해 업계 단독으로 선보인 즉석 떡볶이가 출시 한 달 만에 누적 판매량 3만개를 돌파했다고 10일 밝혔다. CU가 지난 3월 말 출시한 '미정당 즉석 떡볶이'(3500원)는 즉석 라면 조리기에 자동 조리할 수 있도록 설계한 전용 떡볶이 상품이다. 현재 즉석 조리기 운영 점포는 1000여점인데, 즉석 떡볶이가 전체 운영점에서 매일 최소 1개씩은 팔린 셈이다./CU