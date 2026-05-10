“지방보조금 전용카드 …새마을금고·신협·수협까지 확대

지역 금융기관 연계로 이용자 편의성 극대화

행안부 '보탬e 카드' 서비스 확대…지방보조금 관리 강화

화면 캡처 2026-05-10 142418 0 보탬e 대표 기능 프로세스=행안부 제공

정부가 지방보조금 집행의 투명성을 높이고 현장 사업자의 편의를 개선하기 위해 기존 12개 시중 은행 위주였던 카드사 범위를 새마을금고와 신협, 수협 등 지역 밀착형 금융기관까지 넓히는 '보탬e' 전용카드의 활용 범위를 확대한다.10일 행안부에 따르면 기존 12개 시중 은행 위주였던 카드사 범위를 새마을금고와 신협, 수협 등 지역 밀착형 금융기관까지 넓힌 것이 핵심이다. 이를 통해 전국 어디서나 지방보조사업자가 동일한 방식으로 시스템을 이용할 수 있는 환경이 마련됐다.보탬e는 종이 영수증에 의존하던 수기 관리 방식에서 벗어나 전용 계좌와 카드를 기반으로 보조금을 통합 관리하는 시스템이다. 물품 구매와 용역비 지급 등 소액으로 빈번하게 발생하는 지출을 카드로 처리할 수 있어 자동 기록 증빙, 실무자의 업무 부담 경감 등을 가져왔다는 평가를 받는다.특히 물품 구매나 용역비 지급 등 소액·반복 지출을 전용카드로 처리하면 결제 내역이 시스템에 자동 기록돼 증빙 절차가 간소화되고 업무 부담도 줄어드는 효과가 있다.현재 12개 금융기관에서 전용 계좌와 전용 카드를 2024년 보탬e 전면 개통 당시부터 운영하고 있다. 새마을금고·신협·수협 등 지역 금융기관의 경우 2026년부터 전용 계좌를 통한 집행은 가능했으나, 올해 4월 시스템 최적화를 거쳐 카드 결제 방식까지 연계할 수 있도록 시스템 최적화 기능을 확대했다.행안부는 이번 조치가 단순한 이용 편의 확대를 넘어 지방보조금 집행의 투명성과 책임성을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 이는 카드 사용 내역이 시스템에 자동 기록되면서 집행 과정의 오류를 줄이고 결제 흐름을 실시간으로 점검할 수 있기 때문이다.또한 카드 사용 흐름에 대한 실시간 점검(모니터링)이 가능해 세금이 투입되는 보조금이 사업 목적에 맞게 올바르게 사용되고 있는지 확인할 수 있다.송경주 행안부 지방재정경제실장은 "보탬e 전용카드 확대는 사업 현장의 번거로움을 줄이는 동시에 지방보조금 집행의 투명성과 효율성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현장이 체감할 수 있는 다양한 결제 수단과 편리한 시스템을 구축해 지방보조금이 현장에서 효율적으로 사용될 수 있도록 최선을 다해 나가겠다"고 말했다.