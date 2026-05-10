“지방보조금 전용카드 …새마을금고·신협·수협까지 확대

행안부 '보탬e 카드' 서비스 확대…지방보조금 관리 강화
10일 행안부에 따르면 기존 12개 시중 은행 위주였던 카드사 범위를 새마을금고와 신협, 수협 등 지역 밀착형 금융기관까지 넓힌 것이 핵심이다. 이를 통해 전국 어디서나 지방보조사업자가 동일한 방식으로 시스템을 이용할 수 있는 환경이 마련됐다.
보탬e는 종이 영수증에 의존하던 수기 관리 방식에서 벗어나 전용 계좌와 카드를 기반으로 보조금을 통합 관리하는 시스템이다. 물품 구매와 용역비 지급 등 소액으로 빈번하게 발생하는 지출을 카드로 처리할 수 있어 자동 기록 증빙, 실무자의 업무 부담 경감 등을 가져왔다는 평가를 받는다.
특히 물품 구매나 용역비 지급 등 소액·반복 지출을 전용카드로 처리하면 결제 내역이 시스템에 자동 기록돼 증빙 절차가 간소화되고 업무 부담도 줄어드는 효과가 있다.
현재 12개 금융기관에서 전용 계좌와 전용 카드를 2024년 보탬e 전면 개통 당시부터 운영하고 있다. 새마을금고·신협·수협 등 지역 금융기관의 경우 2026년부터 전용 계좌를 통한 집행은 가능했으나, 올해 4월 시스템 최적화를 거쳐 카드 결제 방식까지 연계할 수 있도록 시스템 최적화 기능을 확대했다.
행안부는 이번 조치가 단순한 이용 편의 확대를 넘어 지방보조금 집행의 투명성과 책임성을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 이는 카드 사용 내역이 시스템에 자동 기록되면서 집행 과정의 오류를 줄이고 결제 흐름을 실시간으로 점검할 수 있기 때문이다.
또한 카드 사용 흐름에 대한 실시간 점검(모니터링)이 가능해 세금이 투입되는 보조금이 사업 목적에 맞게 올바르게 사용되고 있는지 확인할 수 있다.
송경주 행안부 지방재정경제실장은 "보탬e 전용카드 확대는 사업 현장의 번거로움을 줄이는 동시에 지방보조금 집행의 투명성과 효율성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 현장이 체감할 수 있는 다양한 결제 수단과 편리한 시스템을 구축해 지방보조금이 현장에서 효율적으로 사용될 수 있도록 최선을 다해 나가겠다"고 말했다.