정부 ‘재난대응 안전훈련’실시…특별재난지역 의무 참여

75개 기관 참여…풍수해 등 재난 대비 집중 점검

4-001 0 김광용 행안부 재난안전관리본부장이 지난 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다/행안부 제공

정부가 전국 75개 지방자치단체와 공공기관이 참여해 집중호우와 지진, 화학사고 등 복합 재난 상황을 가정한 대응 훈련을 진행한다.행정안전부는 오는 11일부터 22일까지 '2026년 상반기 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다고 10일 밝혔다.이번 훈련은 총 75개 지방자치단체 및 공공기관에서 풍수해, 지진, 국가핵심기반 마비 등 다양한 재난 유형을 가정해 실시한다. 특히 최근 2년간 호우 피해를 입어 특별재난지역으로 선포된 시·군·구는 풍수해 훈련을 의무적으로 실시한다.이번 훈련을 통해 각 기관은 사전통제 및 주민대피,극한 재난상황 대응력 강화,재난관리자원 동원,주민 참여 및 실질적 역할 부여,훈련-매뉴얼-실제대응 간 연계 강화를 중점 점검할 예정이다.주요 기관별 훈련 내용을 보면 지난해 7월 집중호우 당시 특별재난지역으로 선포된 전남 담양군 등 33개 시·군·구는 풍수해로 인한 하천 범람, 건물 붕괴, 침수 등을 가정해 초동 대응과 주민 대피 과정을 집중적으로 점검한다.한국중부발전은 싱크홀로 인한 열공급 배관 파손되고 가스 누출과 같은 극한 상황을 설정하고 재난 발생 시에도 핵심 기능을 유지할 수 있도록 지휘 책임자의 역할과 유관기관 협업 체계를 점검한다.이 밖에 서울 성동구는 종합병원 대형 화재 상황을 충북도와 충주시는 사업장 화재로 인한 유해화학물질 유출 상황에서 광역과 기초정부 간 합동 재난대응 체계를 점검할 예정이다.김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "국가 재난대응 체계는 어떠한 위기 상황에서도 흔들림 없이 작동해야 한다"며 "이번 훈련을 통해 국가 재난대응 체계를 다시 한 번 점검하고, 훈련 과정에서 드러난 보완점은 신속히 개선하겠다"고 말했다.