당원몰려 ‘세과시’한 박민식… 시민 지지자 앞세운 한동훈

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보(오른쪽)가 10일 부산 북구에서 열린 선거사무소 개소식에서 서병수 전 의원과 손을 맞잡고 있다. 서 전 의원은 최근 국민의힘을 탈당하고 한 후보 캠프 명예선대위원장에 합류했다. /연합