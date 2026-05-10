국가 정상화 내건 민주 “내란 심판”

정청래 더불어민주당 대표(앞줄 가운데)와 한병도 원내대표(앞줄 왼쪽)를 비롯한 참석자들이 10일 국회에서 열린 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 출범식에 참석하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@