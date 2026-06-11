[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 11일

쥐띠
36년 조언에 귀를 기울이니 마음이 편한 느낌을 받는다.
48년 바라던 일을 성취한다.
60년 작심삼일 하지 않도록 유의한다.
72년 일은 절차대로 진행한다.
84년 생활이 풍요롭고 넉넉해지는 날이다.
96년 행운이 찾아오니 운수대통한다.
소띠
37년 남에게 베풀었던 것을 보답 받는다.
49년 자신감을 가지고 능력을 발휘한다.
61년 필요했던 자금이 마련된다.
73년 바라던 금전 운이 한결 좋아진다.
85년 소원이 이뤄지는 날이다.
97년 즐거운 여행을 떠난다.
범띠
38년 고집을 부리는 것보다 양보가 먼저다.
50년 언행이 일치되도록 노력한다.
62년 집안에 경사가 가득하다.
74년 가족들의 얼굴이 환하게 빛난다.
86년 지인을 만나 금전 문제가 해결된다.
98년 몸살감기가 호전된다.
토끼띠
39년 감정에 휘말리지 말아야 한다.
51년 욕심을 버리니 운수가 대통한다.
63년 일을 순조롭게 진행해 나간다.
75년 의욕이 앞서면 손해만 따른다.
87년 문서가 목돈이 되어 들어온다.
99년 집안을 말끔히 정리한다.
용띠
40년 원하는 대로 운이 따른다.
52년 고비가 지나가고 행복이 찾아온다.
64년 어려운 부탁도 거뜬히 해결한다.
76년 면역력에 신경을 써야 한다.
88년 언행을 각별히 조심한다.
00년 짜증과 성내지 않고 참을 땐 참는다.
뱀띠
41년 남의 일에 간섭하지 않는다.
53년 내키지 않으면 섣불리 승낙하지 않는다.
65년 마음을 여니 답답함이 없다.
77년 장사가 잘되니 흥이 절로 난다.
89년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
01년 배탈이 날 수 있으니 음식을 조절한다.
말띠
42년 건강검진을 받을 일이 생긴다.
54년 금전 거래로 인해 손해 입지 않게 신경 쓰도록 한다.
66년 횡재수가 있으니 행운도 따라준다.
78년 아직 금전 운이 안 풀리는 시기다.
90년 시험 합격 소식을 기대해본다.
02년 상대방을 헤아리는 마음이 필요하다.
양띠
43년 문서 덕분에 적은 금전이 생긴다.
55년 귀인의 도움으로 고비를 넘긴다.
67년 어려운 시기이니 절약해야 한다.
79년 마음이 어수선해 뜻대로 잘 안 풀린다.
91년 모임이 많아지니 지출도 많아진다.
03년 갈등과 오해가 풀리는 날이다.
원숭이띠
32년 지인 도움으로 매매가 성사된다.
44년 바라던 일이 해결되는 날이다.
56년 원하는 일이 이루어진다.
68년 걱정 많았던 일이 차츰 마무리된다.
80년 근심 걱정이 빠르게 사라진다.
92년 계획을 세우면 뜻이 이뤄지는 날이다.
닭띠
33년 바라던 소원을 성취한다. 45년 잔칫집에 참석하니 기분이 좋다.
57년 소득이 늘어나니 기쁨이 가득한 날이다.
69년 마음이 한결 편해진다.
81년 운이 좋아지니 걱정이 사라진다.
93년 근심이 사라지니 소원을 성취한다.
개띠
34년 마음먹은 일을 해내는 날이다.
46년 일보 후퇴하고 아량을 베풀도록 한다.
58년 힘든 시간이 지나가니 새로운 운이 찾아온다
70년 막혔던 문서 매매가 성사된다.
82년 한번 결정하면 바꾸지 않는다.
94년 운수가 대통하니 큰 힘을 얻는다.
돼지띠
35년 단점을 보완하면 행운이 찾아온다.
47년 욕심 없이 순리에 따른다.
59년 작은 것을 팔아서 더 큰 것을 산다.
71년 해도 안 되는 일은 잊어버린다.
83년 주저앉으면 후회하니 최선을 다한다.
95년 근심이 서서히 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장