[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 14일

쥐띠
36년 결정을 미루면 나중에 더 결정이 힘들어진다.
48년 망설임이 많아지니 되는 일이 적어진다.
60년 일이 꼬이니 되는 일이 별로 없다.
72년 금전 운이 풀려도 기쁘지 않다.
84년 신경 쓰는 일이 많아져 몸이 힘들어진다.
96년 기다리던 금전 소식이 찾아온다.
소띠
37년 원했던 물건을 장만해도 기쁘지가 않다.
49년 약속은 알아서 그때그때 잘 지킨다.
61년 꾸준히 노력해야 얻을 수 있다.
73년 확실하게 몰라 망설이다가 시간만 놓친다.
85년 아직은 운이 안 따라주는 시기다.
97년 급하게 서두르니 되는 일이 적어진다.
범띠
38년 일이 실속 없이 지나가니 답답하기만 하다.
50년 마음의 여유를 가져야 한다.
62년 떠났던 사람이 반성하고 다시 돌아온다.
74년 안 된다는 마음은 떨쳐내야 한다.
86년 금전 운이 좋아지는 날이다.
98년 몸살감기 기운이 완전히 사라진다.
토끼띠
39년 짜증 나는 운에서 벗어난다.
51년 건강이 호전되니 얼굴이 밝아진다.
63년 일이 많아도 건강을 잘 챙긴다.
75년 손해를 볼 수 있으니 잘 확인한다.
87년 음식에 탈이 생기지 않도록 신경 쓴다.
99년 음식 소화가 잘 안 되니 주의한다.
용띠
40년 근심이 사라지고 만사형통한다.
52년 귀인이 보살펴주려고 하니 기쁘다.
64년 남의 일에는 관여하지 않는 것이 좋다.
76년 마음의 안정을 찾게 된다.
88년 기분 좋은 일이 생긴다.
00년 일이 잘 풀려 기뻐하는 날이다.
뱀띠
41년 우울한 운에서 벗어나게 된다.
53년 모래를 일구어 금을 만드는 날이다.
65년 건강 운이 약하니 여행을 미루는 것이 좋다.
77년 묵은 문서로 재물을 얻는다.
89년 막혔던 금전운이 제대로 풀린다.
01년 바라던 소망이 이루어진다.
말띠
42년 근심은 사라지고 기다리던 금전이 찾아온다.
54년 몸과 마음이 평온해지는 날이다.
66년 불길했던 구설수 운이 사라진다.
78년 원하는 것을 손에 넣긴 어려운 시기다.
90년 기침과 감기 기운이 사라진다.
02년 조심하지 않으니 근심만 더 생긴다.
양띠
43년 오래된 문서로 재물을 만지게 된다.
55년 지인과 다투지 말아야 한다.
67년 건강에 더욱 신경 써야 한다.
79년 재물 운이 들어오니 금상첨화다.
91년 바라던 일이 잘 풀리지 않는다.
03년 작은 이득만 따르는 운세이다.
원숭이띠
32년 짜증과 욕심을 버리는 것이 좋다.
44년 원하는 재물을 크게 얻지 못한다.
56년 매사가 순조롭지 않은 날이다.
68년 명예 운이 가득하니 기쁜 소식도 있는 날이다.
80년 어려운 일이 생각보다 순조롭게 풀리려고 한다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 마음이 심란해지니 나들이 약속은 뒤로 마룬다.
45년 가족이나 친인척에게 축하를 받는다.
57년 과시하지 말고 겸손해야 한다.
69년 바라던 일을 성취하는 하루다.
81년 뜻하지 않은 일로 근심이 생길 수 있으니 주의한다.
93년 뜻하는 일이 성사되지 않는다.
개띠
34년 힘들어도 오늘만큼은 마음 편히 지낸다.
46년 다툼이 생기는 운이니 사람 많은 장소는 피한다.
58년 마음속에 평온함이 찾아온다.
70년 가족과 나들이를 떠나니 기쁨이 가득하다.
82년 귀인이 뒤늦게 찾아오는 날이다.
94년 불안했던 마음이 사라지고 안정된다.
돼지띠
35년 기다렸던 재물 운이 들어와 기쁨이 가득하다.
47년 받을 금전은 더 기다렸다가 받게 된다.
59년 우환과 질고 불길 운이 사라진다.
71년 건강관리에 유의해야 한다.
83년 만인이 우러러보고 존경한다.
95년 집안에 경사 수가 있는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장