프로농구 KCC, 정규리그 6위 최초 챔프전 정상

통산 7번째 우승...MVP 허훈

챔피언 자리에 오른 부산 KCC<YONHAP NO-8450> 0 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노 스카이거너스 대 부산 KCC 이지스 5차전 경기. 챔피언 자리에 오른 부산 KCC 선수들이 트로피를 들고 기뻐하고 있다./ 연합

MVP 허훈의 포효<YONHAP NO-8374> 0 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노와 부산 KCC 5차전 경기. MVP KCC 허훈이 그물을 자른 후 기쁨을 만끽하고 있다./ 연합

KCC, 챔프전 우승<YONHAP NO-8290> 0 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노와 부산 KCC 5차전 경기. 우승한 부산 KCC 선수들이 이상민 감독을 들어 올리며 기쁨을 만끽하고 있다./ 연합

챔피언 자리에 오른 부산 KCC<YONHAP NO-8166> 0 13일 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 KBL 플레이오프 챔피언 결정전 고양 소노 스카이거너스 대 부산 KCC 이지스 5차전 경기. 챔피언 자리에 오른 부산 KCC 선수들이 트로피를 들고 기뻐하고 있다./ 연합

프로농구 부산 KCC 이지스가 정규리그 6위팀 최초로 챔피언결정전에서 우승하며 프로농구 새역사를 썼다.KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제) 5차전 원정 경기에서 고양 소노 스카이거너스를 76-68로 물리치고 시리즈 전적 4승 1패로 정상에 올랐다. 이날 승리로 2023-2024시즌 이후 2년 만이자 통산 7번째 우승컵을 들어올리며 울산 현대모비스와 함께 플레이오프(PO) 최다 우승 공동 1위에 이름을 올렸다.KCC는 올 시즌 정규리그 6위로 6강 PO에 진출했다. 프로농구 역사상 정규리그 6위팀이 챔피언결정전 우승을 차지한 것은 KCC가 최초다.KCC는 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 골밑에서 숀 롱이 우위를 점하고 허훈, 허웅이 외곽포로 소노를 몰아부쳤다. 수비도 빛났다. 1, 2쿼터에서 소노의 '에이스' 이정현을 단 2점으로 묶었다. 전반전에서 42-23으로 크게 앞섰다. 4쿼터 종료 5분 42초를 남기고 이정현을 앞세운 소노에 70-61까지 추격을 허용했지만 집중력을 잃지 않고 그대로 승리를 굳혔다.PO 최우수선수(MVP)로는 이번 챔프전 5경기 평균 38분을 넘게 뛰며 15.2점, 9.8어시스트, 4.4리바운드를 올리는 등 공수에 걸쳐 주도적인 역할을 한 허훈이 선정됐다. 허훈은 기자단 투표 98표 중 79표를 받았다.소노는 2023년 고양 데이원을 인수해 창단 후 정규리그 5위로 처음으로 PO 무대에 올라 준우승을 차지했다. 6강 PO에서 서울 SK를, 4강 PO에선 정규리그 우승팀 창원 LG를 모두 3연승으로 물리치며 강렬한 인상을 남겼다. 이날 경기에선 외국인 빅맨 네이던 나이트가 전반에만 개인 반칙 3개에 걸리며 적극적인 수비를 펼치지 못한 것이 아쉬웠다.KCC의 허훈이 PO 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 허훈은 챔프전 5경기에서 평균 38분 이상 뛰며 15.2점, 9.8어시스트, 4.4리바운드를 올리는 등 공수에 걸쳐 활약하며 아버지 허재 전 감독(1997-1998시즌), 형 허웅(2023-2024시즌)에 이어 '봄 농구' 최고의 별에 올랐다.KCC의 이상민 감독은 KCC의 전신인 현대 시절부터 KCC에서 선수로 세 차례(1997-1998·1998-1999·2003-2004) 우승을 경험했고, 2023-2024시즌 코치로, 그리고 2년 만에 감독으로 우승 반지를 갖게 됐다. 이는 김승기 전 소노 감독, 전희철 서울 SK 감독, 조상현 창원 LG 감독에 이어 역대 감독 4번째로 특히 이 감독은 이를 모두 한 팀에서 이루는 최초의 주인공이 됐다.