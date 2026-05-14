SKT, ‘국가대표 AI’ 국방 최초 도입…AI 생태계 넓힌다

news_1059358_1763529484_m 0 /SK텔레콤

SK텔레콤이 국방부, 과학기술정보통신부와 함께 국방 AX(인공지능 전환)에 나선다. 민·관·군이 협력해 AI 생태계를 확산하고 K-AI 경쟁력을 강화한다는 구상이다.SK텔레콤은 14일 서울 중구 T타워 본사에서 국방부와 국방 AX 촉진을 위한 '과기정통부 독자 AI 파운데이션 모델 국방 분야 활용' 업무협약을 체결했다고 밝혔다. SK텔레콤과 국방부는 독자 AI 파운데이션 모델 기반 국방 특화 AI 모델 개발·실증, 국방 분야 공개데이터 수집·제공 및 활용, 국가 AI 프로젝트와 연계한 GPU(그래픽처리장치) 활용 지원 등 다양한 영역에서 협력을 추진하기로 했다.이번 협약은 과기정통부가 추진 중인 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 일환으로, 국방 분야에 AI를 적용해 디지털 전환을 가속화하기 위한 후속 조치로 마련됐다. 독자 AI 파운데이션 모델을 국방 분야에 활용하는 건 이번이 처음이다. 지난 1월 SK텔레콤 정예팀은 국내 최초 매개변수 5000억개를 넘긴 519B급 초거대 AI 모델 'A.X K1'을 통해 독자 AI 파운데이션 모델 2단계에 진출했다. 이번 협력은 단순 모델 개발을 넘어 실용성을 입증했다는 점에서 의미를 지닌다.SK텔레콤은 LLM(대규모언어모델) 개발 역량과 서비스형 GPU 인프라를 바탕으로 국방 특화 AI 모델 개발을 주도할 예정이다. 대규모 AI 모델을 효율적으로 운영하기 위해 A.X K1과 K2에 경량화 기술을 적용하고, 국방 데이터를 추가 학습해 국방 환경에 최적화된 AI 모델을 구현할 계획이다.국방부는 올 2분기 중 과기정통부 '국가 AI 프로젝트'를 통해 확보한 GPU 자원을 SK텔레콤에 지원한다. SK텔레콤은 이를 활용해 고성능 AI 모델 개발 및 실증을 추진하고, 국가 연구개발 인프라 기반 협력 체계를 강화한다.SK텔레콤은 "AI 기술력부터 데이터센터, 통신을 아우르는 통합 역량을 바탕으로 K-국방 경쟁력 강화에 기여하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터 주권 및 보안이 중요한 금융·제조·의료·공공 등 영역에서 AI 활용을 확산해 K-AI 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.