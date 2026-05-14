닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

광주 여고생 살해 피의자 장윤기 신상 공개…한 달간 홈페이지 게시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260514010003621

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 05. 14. 08:39

광주청, 머그샷·이름·나이 공개…“범행 잔혹성·피해 중대성 고려”
신상공개 결정 뒤 SNS서 이미 확산…광주지역 중대범죄 피의자 첫 사
0004146680_002_20260514071709411
장윤기 신상정보 공개. /광주경찰청 제공
광주 도심 거리에서 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 장윤기(23)의 신상정보가 공개됐다.

광주경찰청은 14일 오전 7시부터 살인·살인미수 등 혐의로 구속된 장윤기의 얼굴 사진과 이름, 나이 등 신상정보를 홈페이지에 게시했다. 공개 기간은 이날부터 다음 달 15일까지 한 달간이다.

공개된 사진은 수사기관이 체포 시점에 범죄자 인상착의 기록을 위해 촬영하는 머그샷이다. 장윤기는 2002년생으로 만 23세이며, 체포 당시 무직이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 지난 8일 신상정보공개 심의위원회를 열고 장윤기의 신상 공개를 의결했다. 범행의 잔혹성, 피해의 중대성, 국민의 알 권리와 공공의 이익 등을 종합적으로 고려했다는 설명이다.

다만 장윤기가 신상 공개에 동의하지 않으면서 관련 법 절차에 따라 닷새간의 유예기간을 거쳤고, 이날 최종 공개됐다. 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률 시행 이후 광주지역에서 중대범죄 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음이다.

장윤기는 지난 5일 오전 0시10분께 광주 광산구 월계동 한 대학 인근의 인적 드문 보행로에서 고등학교 2학년 A양(17)을 살해하고, 또 다른 고등학생 B군(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

범행 직후 현장을 벗어난 장윤기는 사건 발생 약 11시간 만에 경찰에 긴급체포됐다. 이후 경찰은 휴대전화 포렌식과 범행 경위 조사 등을 거쳐 장윤기를 구속했다.

도심에서 나이 어린 학생이 참변을 당한 사건에 사회적 공분이 커지면서, 장윤기의 실명과 얼굴 등 신상정보는 경찰의 공식 공개 전 이미 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하기도 했다.

경찰은 이날 장윤기를 검찰에 송치할 예정이다. 광주경찰청은 홈페이지 게시문을 통해 "피의자는 유죄 판결이 확정될 때까지 무죄로 추정된다"고 밝혔다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기