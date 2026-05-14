안병구 밀양시장 후보 “재선 승리로 밀양 도약 완성하겠다” 출사표

소상공인∼대학생까지 27인 공동선대위 발족, '바닥 민심' 훑기 본격화
"뿌린 씨앗 거둬야" 책임론 강조, 8대 핵심공약 발표 세몰이
안 후보는 당초 후보 등록 시점을 조율해 왔으나, 대규모 투자유치 협약과 지역 최대 축제인 '밀양아리랑대축제'의 성공적인 마무리를 위해 현직 시장으로서의 직무 수행에 전념해 왔다. 축제가 유례 없는 성황리에 종료됨에 따라 안 후보는 이날 등록과 동시에 시장 직무가 정지되며 본격적인 선거 체제로 전환했다.
이날 발대식은 "기존 정치인 중심의 선거 관행을 탈피하고 시민이 주체가 되는 선거를 치르겠다"는 안 후보의 의지가 반영됐다.
안 후보 측은 "시민선대위는 시민의 목소리를 시정 설계의 최우선에 두겠다는 약속의 상징"이라며 "시민과 함께 만드는 진정한 참여형 선거 체제의 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.
안 후보는 이날 출마의 변을 통해 "지난 2년 동안 시민들과 함께 그려온 밀양의 미래 설계도를 현실로 완성하기 위해 나섰다"며 "씨앗을 뿌린 사람이 수확도 책임져야 한다"는 '책임 리더십'을 전면에 내세웠다.
그는 밀양의 도약을 위한 8대 핵심 공약으로 △첨단산업 기반의 경제 활성화 △행복한 부자 농촌 실현 △빈틈없는 맞춤형 복지 △체류형 문화관광 도시 완성 △스포츠 활력 도시 조성 △청년·소상공인 상생 경제 △교통 혁신 및 안전 도시 △AI 기반 시민 중심 혁신 행정 등을 제시했다.
안 후보는 "시민의 삶 속으로 더 깊이 들어가 밀양의 미래를 함께 완성하겠다"며 지지를 호소했다. 지역 정가에서는 안 후보의 '시민 주도형' 선거 전략이 향후 밀양 정치 지형에 어떤 변화를 가져올지 주목하고 있다.