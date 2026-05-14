政, 미래차 대전환 ‘총력 지원’…18兆 풀고 ‘부품 협의체’도 출범

산업부·금융위, 미래차 전환 간담회 개최

미래차 부품 협의체도 출범…회의 정례화

금융위, 5년간 국민성장펀드 15조 공급

미래차·체질 개선에 올해 정책금융 18조

(26.05.14)민관합동 미래차 전환 간담회 겸 미래차 부품산업 협의체 출범식01 (1) 0 문신학 산업통상부 차관(앞줄 왼쪽 여섯 번째)과 권대영 금융위원회 부위원장(앞줄 왼쪽 일곱 번째)을 비롯한 정부부처·지방정부·지원기관 등 관계자들이 14일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 열린 민관 합동 미래차 전환 간담회에서 기념촬영을 하고 있다./산업부

정부가 중소 자동차 부품업계의 미래차 전환 지원을 위해 올해만 '18조원 규모'의 정책금융을 공급한다. 또 향후 5년간 국민성장펀드를 활용해 '15조원'을 투입할 예정이다. 실제 정부 조사 결과 미래차 전환을 추진 중이거나 계획하고 있는 기업 비중은 6.1%에 불과해, 부품업체의 94%가 변화 흐름에 제대로 대응하지 못하고 있는 것으로 나타났다.산업통상부와 금융위원회는 14일 한국자동차산업협동조합에서 민관합동 미래차 전환 간담회를 개최했다. 이 자리에는 문신학 산업부 차관, 권대영 금융위 부위원장 등이 참석했다.이날 간담회에서 정부는 미래차 부품산업 협의체를 출범시켰다. 산업기술진흥원, 무역보험공사, 코트라 등이 지원 기관으로 참여하며, 현대차 등 완성차 업체와 자동차협회, 부품조합 등 업계도 함께한다.협의체는 사업 재편, R&D 등 전분야에 걸쳐 부품업계 애로사항을 발굴하고 미래차 생태계 전환을 지원할 계획이다.특히, 금융위는 국민성장펀드를 통해 향후 5년간 모빌리티 분야에 총 15조원의 자금을 집중 공급한다. 또 올해 자동차 부품업계 체질 개선에 9조7000억원, 미래차·자율주행차 육성 등에 8조3000억원 등 총 15조원의 정책금융을 공급한다.이같이 정부가 중소 자동차 부품업체의 금융지원에 나선 건 이들의 미래차 전환이 매우 더디기 때문이다.한국자동차연구원이 이날 발표한 2025년 자동차 부품산업 실태조사에 따르면 총 사업체 2만1000개 중 내연차 전용 업체가 4214개였지만, 미래차 전용 업체는 578개사에 불과했다. 사업전환 등을 추진하거나 계획 중인 업체는 6.1%로 낮았다.업계에선 내연기관차 설비를 유지하면서 미래차에 대한 신규 투자를 해야 하는 이중고를 안고 있다고 토로했다. 특히 자금 조달, 기술 경쟁력 부족 등으로 미래차 전환이 어려운 상황이라고 짚었다.문 차관은 "올해 상반기 중 종합 지원대책을 마련할 계획"이라며 "협의체를 중심으로 현장과 긴밀히 소통해 부품업계가 체감할 수 있는 실효적 지원방안을 마련하겠다"고 강조했다.권 부위원장은 "자동차 업계의 과감한 체질개선과 경쟁력 강화를 위해 산업부 등 관계부처와 긴밀히 협력해 R&D, 인프라투자, 금융지원 등이 유기적으로 연결되도록 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.