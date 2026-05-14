신세계百, 갓 도정한 프리미엄 쌀 정기 구독 선봬…2주 마다 도정 배송

신세계백화점 강남점 지하1층 발효곳간 매장 모습 0 신세계백화점 강남점 지하1층 발효곳간 매장./신세계백화점

신세계백화점이 갓 도정한 프리미엄 쌀의 정기구독 서비스를 선보인다. 전반적인 쌀 소비량은 줄어드는 반면 고급화된 밥맛을 찾는 소비자 수요가 늘어남에 따라, 신선 배송을 통해 가정 내 미식 트렌드를 이끈다는 전략이다.14일 신세계백화점에 따르면 한식연구소 브랜드 '발효:곳간'은 최근 프리미엄 양곡 온라인 정기구독 서비스를 공식 오픈했다. 비욘드신세계와 SSG닷컴을 통해 서비스를 신청할 수 있으며, 2주마다 도정된 프리미엄 쌀을 집 앞에서 받아볼 수 있다.이번 서비스는 쌀도 '미식'의 관점에서 접근하는 소비자가 늘어난 데서 착안했다. 실제 한국농촌경제연구원에 따르면 '쌀 구매 시 품종을 확인한다'는 응답은 2021년 12.3%에서 2024년 16.4%로 꾸준히 증가하는 추세다. 특히 신세계백화점 하우스오브신세계 내 한식 다이닝 '자주한상'에서 발효:곳간의 쌀을 맛본 고객들 사이에서 호평이 이어지며 정기구독 서비스 기획으로 이어졌다.구독 서비스의 핵심 상품은 발효:곳간의 프리미엄 쌀 '옥로'다. 옥로는 밥 소믈리에와 신세계 한식연구소 셰프가 협업 끝에 최적의 비율로 블렌딩한 조합미로, 국산 품종인 삼광·백진주·여리향을 섞어 구수한 향과 찰기를 극대화한 것이 특징이다. 지난 2024년 첫 출시 이후 올해 1~4월 매출이 전년 동기 대비 15% 증가하며 시장성을 입증했다.신세계백화점은 가구 형태에 맞춘 다양한 용량 옵션도 마련했다. 기존 450g~1kg의 소용량 외에 3~4인 가구를 위한 4kg, 정기구독 전용인 10kg 대용량 상품을 신규 개발해 선택의 폭을 넓혔다. 오픈을 기념해 이달 말까지 최대 23% 할인 프로모션도 진행한다.