삼성전자 파업시 100조 손실, 대화 거부 노조… “긴급조정권 발동해야”

파업 일주일 앞두고 생산량 감축 검토 관측

"18일 파업해도 정상화에 2~3주 더 걸려"

삼성전자 사후조정 불발<YONHAP NO-6507> 0 경기도 수원시 삼성전자 본사. /연합

삼성전자가 21일로 예고된 노조의 파업에 대비해 반도체 생산량을 줄이는 것을 검토하는 등의 등 비상관리 체제에 돌입한 것으로 알려졌다. 18일간의 파업 이후에도 새롭게 라인을 돌리는데 2~3주 더 시간이 걸릴 수 있어 손실액이 100조원을 넘어설 것이란 관측도 나온다. 삼성전자와 정부가 노조에 거듭 대화 재개를 요청했지만 거부 당하면서 정부가 범국가적 위기를 막기 위해 긴급조정권을 발동해야 한다는 목소리가 커진다.14일 관련업계에 따르면 삼성전자는 오는 21일 노조의 대규모 파업에 앞서 생산량 감축 등을 점검하는 것으로 알려졌다. 생산라인이 파업으로 멈춰 서면 투입 된 원료인 웨에퍼가 변질 돼 심각한 품질문제를 초래할 수 있어서다.예상되는 손실액은 100조원을 넘어서고 있다. 초정밀 공정 특성 상 잠시만 가동이 중단되도 피해는 기하급수적으로 늘어나는데, 지난 2018년 3월 삼성전자 평택 반도체 공장에서 정전이 발생해 28분간 라인 가동이 중단된 사이 발생한 피해만 약 500억원으로 알려졌다.김동원 KB증권 연구원은 최근 보고서를 통해 "파업이 18일간 지속될 경우, 종료 이후에도 자동화 라인의 재가동 및 정상화 과정에 추가로 2~3주 시간이 소요될 가능성이 높다"고 분석했다.이날 중앙노동위원회(중노위)는 삼성전자 노사에 사후조정 회의를 오는 16일 재개하자고 요청, 삼성전자도 공식 공문을 발송해 직접 대화 재개를 제안했지만 노조는 이를 거부하고 파업 의지를 분명히 했다.초기업노조 삼성전자지부는 "성과급 투명화, 상한폐지 제도화에 대해 확실한 대화의 의지가 확인되면 대화에 임하겠다"면서 "15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변하라"고 회신했다. 그러면서 "변화가 없으면 적법한 쟁의행위인 '파업'으로 대응할 것을 분명히 밝힌다"고 했다.재계에서는 정부가 긴급조정권을 발동해야 한다는 시각이다. 긴급조정권은 노동부 장관이 국민 경제를 현저히 해할 우려가 있다고 판단할 시 예외적으로 시행할 수 있는 제도로, 30일간 쟁의행위를 할 수 없다.