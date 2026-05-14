김윤덕 국토부 장관, 주택업계 타운홀 개최…“현장 애로 반영해 공급 정상화”

이미지 0 김윤덕 국토교통부 장관(가운데)이 14일 서울 강남구 건설회관에서 진행된 '주택건설업계 타운홀 미팅'에서 발언을 하고 있다./국토교통부

국토교통부가 주택 공급 정상화를 위한 업계 의견 수렴에 본격 착수했다. 사업자금 조달난과 공사비 상승 등 현장의 부담이 커지는 가운데, 규제 개선과 인허가 속도 제고 등을 통해 공급 기반 회복에 속도를 내겠다는 입장이다.국토부는 14일 서울 강남구 건설회관에서 김윤덕 장관이 참석한 가운데 주택건설업계 관계자 130여명과 함께 '주택건설업계 타운홀 미팅'을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 정비사업과 공공도심복합사업, 건설임대사업 관계자를 비롯해 도시형생활주택·다세대·다가구·오피스텔 등 비아파트 및 준주택 사업자, 신탁사 등이 참석했다.국토부는 본 행사에 앞서 아파트·비아파트·임대사업 분야별 간담회를 진행하고, 온라인 사전 설문조사(11~13일)를 통해 업계 애로사항도 수렴했다. 설문에서는 사업자금 조달 어려움과 공사비 상승, 자재 수급 문제 등이 주요 부담 요인으로 꼽혔다.이날 업계는 비주택의 주택 전환 지원과 신축매입임대 활성화, 지방자치단체 인허가 속도 제고 등 공급 여건 개선 필요성을 집중 제기했다. 신축 주택 관련 금융 규제 완화와 비아파트 시장 활성화를 위한 세제 지원 필요성도 함께 건의됐다.국토부는 현장에서 제기된 과제 중 즉시 개선 가능한 사항은 신속히 정책에 반영하고, 관계부처 협의가 필요한 사안은 후속 논의를 거쳐 검토할 방침이다. 사업 유형별 상시 소통 체계도 강화해 추가 간담회와 제2차 타운홀 미팅도 추진하기로 했다.김윤덕 국토교통부 장관은 "정책은 현장과 국민의 참여 속에서 함께 만들어 가야 한다"며 "주택건설 정책부터 국민과 함께 발전시켜 '국민주권정부다운 주택정책'을 구현하겠다"고 말했다. 이어 "현장의 어려움을 직접 확인하고 해법을 모색하기 위해 함께 현장에 가겠다"고 덧붙였다.