닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

홍지선 국토부 2차관 “아스콘 수급, 국민 안전·민생 현장 우선 관리”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260514010004038

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 14. 17:39

이미지
홍지선 국토교통부 제2차관이 14일 오후 정부세종청사에서 5개 지방 국토관리청과 함께 진행된 아스콘 수급 현황 및 대응 방안 점검 회의에서 발언하고 있다./국토교통부
중동 정세 불안 장기화로 '아스콘(아스팔트 콘크리트)' 공급 차질 우려가 커지는 가운데, 국토교통부가 도로 응급복구 등 국민 안전과 직결된 현장을 중심으로 수급 관리에 나섰다.

국토부는 14일 정부세종청사에서 홍지선 제2차관 주재로 아스콘 수급현황 및 대응방안 점검회의를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에는 서울·원주·대전·익산·부산 등 5개 지방국토관리청이 참석했다.

이번 회의는 중동 사태 장기화로 원유 부산물인 아스팔트 생산 차질이 이어지면서 권역별 수급 상황과 현장 대응 체계를 점검하기 위해 마련됐다. 국토부는 현재 조달청 등 관계기관과 협력해 전국 도로 현장 가운데 국민 안전과 민생에 영향이 큰 시급 현장을 중심으로 아스콘 물량을 우선 공급하고 있다.

회의에서는 권역별 아스콘 수급 현황과 함께 일부 현장에서 나타난 공급 차질 상황, 대응 과정의 애로사항 및 개선 방안 등이 집중 논의됐다.

나아가 국토부는 앞으로도 지방국토관리청과 관계기관 간 협업 체계를 유지하며 아스콘 공급망 안정화 대응을 이어갈 방침이다.

홍 차관은 "아스팔트 생산을 단기간에 정상화하기 어려운 상황인 만큼 안전 및 민생과 관련된 시급 현장 중심의 수요 관리가 중요하다"며 "출퇴근 차량 통행이 많은 도로의 응급복구 등 국민 안전과 직결된 현장에 아스콘 물량이 적기에 투입될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기