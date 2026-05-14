홍지선 국토부 2차관 “아스콘 수급, 국민 안전·민생 현장 우선 관리”

이미지 0 홍지선 국토교통부 제2차관이 14일 오후 정부세종청사에서 5개 지방 국토관리청과 함께 진행된 아스콘 수급 현황 및 대응 방안 점검 회의에서 발언하고 있다./국토교통부

중동 정세 불안 장기화로 '아스콘(아스팔트 콘크리트)' 공급 차질 우려가 커지는 가운데, 국토교통부가 도로 응급복구 등 국민 안전과 직결된 현장을 중심으로 수급 관리에 나섰다.국토부는 14일 정부세종청사에서 홍지선 제2차관 주재로 아스콘 수급현황 및 대응방안 점검회의를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에는 서울·원주·대전·익산·부산 등 5개 지방국토관리청이 참석했다.이번 회의는 중동 사태 장기화로 원유 부산물인 아스팔트 생산 차질이 이어지면서 권역별 수급 상황과 현장 대응 체계를 점검하기 위해 마련됐다. 국토부는 현재 조달청 등 관계기관과 협력해 전국 도로 현장 가운데 국민 안전과 민생에 영향이 큰 시급 현장을 중심으로 아스콘 물량을 우선 공급하고 있다.회의에서는 권역별 아스콘 수급 현황과 함께 일부 현장에서 나타난 공급 차질 상황, 대응 과정의 애로사항 및 개선 방안 등이 집중 논의됐다.나아가 국토부는 앞으로도 지방국토관리청과 관계기관 간 협업 체계를 유지하며 아스콘 공급망 안정화 대응을 이어갈 방침이다.홍 차관은 "아스팔트 생산을 단기간에 정상화하기 어려운 상황인 만큼 안전 및 민생과 관련된 시급 현장 중심의 수요 관리가 중요하다"며 "출퇴근 차량 통행이 많은 도로의 응급복구 등 국민 안전과 직결된 현장에 아스콘 물량이 적기에 투입될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.