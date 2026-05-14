한화, 인적 분할 한 달 연기…분할 기일 8월로

오는 7월 15일 임시주주총회 개최

신설 법인 상장 예정일 8월25일로

한화 빌딩 본사 0 한화 빌딩 본사. /한화

한화가 테크·라이프 사업 부문을 분리하는 작업을 한 달 미뤘다.14일 한화에 따르면 한화는 오는 7월 15일 임시주주총회를 열고 한화머시너리앤서비스홀딩스를 신설하기 위한 분활계획서 승인의 건을 다룬다. 당초 6월 15일에서 한 달 미뤘다.이에 따라 분할기일도 7월 1일에서 8월 1일로 변경됐다. 한화머시너리앤서비스홀딩스 상장 예정일은 7월 24일에서 8월 25일로 조정됐다.