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한화, 인적 분할 한 달 연기…분할 기일 8월로

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최인규 기자

승인 : 2026. 05. 14. 18:40

오는 7월 15일 임시주주총회 개최
신설 법인 상장 예정일 8월25일로
한화 빌딩 본사
한화 빌딩 본사. /한화
한화가 테크·라이프 사업 부문을 분리하는 작업을 한 달 미뤘다.

14일 한화에 따르면 한화는 오는 7월 15일 임시주주총회를 열고 한화머시너리앤서비스홀딩스를 신설하기 위한 분활계획서 승인의 건을 다룬다. 당초 6월 15일에서 한 달 미뤘다.

이에 따라 분할기일도 7월 1일에서 8월 1일로 변경됐다. 한화머시너리앤서비스홀딩스 상장 예정일은 7월 24일에서 8월 25일로 조정됐다.
최인규 기자

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