클릭티브 “2026 아마존, 판매보다 ‘운영 안정성’이 성패 가른다”

광고·콘텐츠·물류·AI 결합된 종합 커머스 생태계로 진화



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﻿글로벌 이커머스 플랫폼의 기술적 변화로 인해 미국 아마존 시장의 경쟁 구조가 상품 판매 중심에서 브랜드 운영 체계 중심으로 빠르게 재편되고 있다.

데이터 기반 글로벌 컨설팅 에이전시 클릭티브(Clicktive)는 '2026년 미국 아마존 시장 분석 자료'를 통해, 광고와 콘텐츠, 물류, AI가 결합된 통합 운영 역량이 향후 이커머스 성패를 결정짓는 핵심 변수가 될 것이라고 15일 밝혔다.

클릭티브는 2026년 아마존 시장의 가장 큰 변화로 AI 기술의 전방위적 확산을 꼽았다. 아마존이 검색 추천, 상품 비교, 쇼핑 가이드 등에 AI를 적극 도입하면서 단순 키워드 반복 위주의 상품 페이지는 경쟁력을 잃고 있다는 분석이다.

이에 따라 소비자가 제품의 특징과 사용 목적을 즉각적으로 이해할 수 있도록 콘텐츠를 구조화하는 전략이 중요해졌다. 클릭티브 관계자는 "AI 검색 환경에서 제품 정보가 명확히 해석될 수 있도록 설계하는 것이 필수적"이라며 "브랜드별 USP(차별화 포인트) 정리와 영상 및 이미지의 완성도가 구매 전환율에 직접적인 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

물류 및 재고 운영의 중요성도 한층 강화됐다. 프라임(Prime) 배송이 소비자의 기본 기대 수준으로 자리 잡으면서, 안정적인 공급망 관리가 브랜드 성과로 이어지는 구조가 고착화됐다.

특히 프라임 데이(Prime Day)나 홀리데이 시즌 등 대형 이벤트 시기에는 광고 효율뿐 아니라 FBA(아마존 물류 서비스) 입고 일정, 재고 커버리지 등 운영 전반을 통합 관리할 수 있는 체계가 필수적이다. 클릭티브는 이를 위해 자체 솔루션을 활용한 데이터 분석과 운영 안정화 프로세스를 통해 브랜드의 장기적 성장을 지원하고 있다고 밝혔다.

외부 유입 트래픽의 영향력 확대도 주요 변수로 지목됐다. 틱톡(TikTok), 인스타그램 릴스 등 SNS상의 바이럴이 아마존 내 검색량과 구매로 연결되는 사례가 급증하고 있기 때문이다. 특히 뷰티 카테고리의 경우 단순 가격 경쟁보다 브랜드 스토리와 리뷰, SNS 화제성이 유기적으로 연결된 브랜드들이 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다.

클릭티브는 2026년 시장 핵심 키워드로 ▲운영 안정성 강화 ▲광고 및 검색 구조 변화 ▲AI 기반 콘텐츠 최적화 ▲물류 및 재고 운영 중요성 확대 ▲외부 유입 증가 ▲브랜드형 운영 전략 강화를 제시했다.

클릭티브 관계자는 “이제 아마존은 단순 마켓플레이스를 넘어 브랜드 경험이 축적되는 채널로 진화했다”며 “단순 판매 확대를 넘어 광고, 콘텐츠, 재고, 물류까지 아우르는 통합적 운영 파트너의 역할이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.