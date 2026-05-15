맘메이크, 당뇨 환자용 ‘혈당관리 단백질 쉐이크’ 출시



1 맘메이크 제공

자연 단백질 쉐이크 전문 제조업체 맘메이크가 당뇨 환자를 위한 영양 조제 식품인 ‘혈당관리 단백질 쉐이크’를 정식 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 신제품은 식단 관리가 필수적인 당뇨 환자들이 일상에서 겪는 번거로움을 줄이고, 간편하게 영양을 보충할 수 있도록 설계된 맞춤형 영양식이다. 특히 기존 당뇨식 음료 시장에서 소비자들의 아쉬움으로 지목되었던 ‘단백질 함량’을 보강하는 데 집중했다.

맘메이크 측은 오랜 연구개발을 통해 혈당에 미치는 영향을 최소화하면서도 근육 건강에 필요한 단백질을 충분히 섭취할 수 있도록 ‘고단백·저당’ 포뮬러를 완성했다고 설명했다.

이인애 맘메이크 대표는 “식사와 간식 하나까지 혈당을 고려해야 하는 환자분들의 불편함에 주목해 이번 제품을 기획했다”며 “단순한 영양 보충을 넘어 안심하고 마실 수 있는 고품질의 당뇨식을 제공함으로써 브랜드 신뢰도를 높여갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 지속적인 연구개발을 통해 다양한 건강 고민을 해결하는 단백질 전문 브랜드로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.

한편, 맘메이크는 신제품 출시를 기념해 파격적인 프로모션을 진행한다. 지난 13일 첫선을 보인 ‘혈당관리 단백질 쉐이크’는 오는 17일까지 최대 50% 할인된 가격에 판매되며, 구매 고객에게는 별도의 사은품도 증정될 예정이다.