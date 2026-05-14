與 “내란척결” vs 野 “독재저지”… 지선 앞 불붙은 프레임전쟁

제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 접수가 시작된 14일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 직원들이 업무를 보고 있다. 후보자 등록 접수는 오늘부터 내일까지 이틀간 진행된다. /송의주 기자