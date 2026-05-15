두산건설, 1분기 영업익 299억 ‘3.6배’ 급증…“수익성 중심 체질 개선”

이미지 0 두산건설 CI./두산건설

두산건설은 올해 1분기 원가 구조 개선과 선별 수주 전략을 앞세워 수익성 중심의 실적 개선 흐름을 이어갔다고 15일 밝혔다. 분양 성과와 자금 회수도 안정적으로 이어지며 재무구조 개선 속도가 빨라지는 모습이다.두산건설에 따르면 회사는 2026년 1분기 연결 기준 매출 3594억원, 영업이익 299억원, 당기순이익 220억원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 217억원 증가하며 약 3.6배 확대됐고, 순이익도 179억원 늘었다.수익성 개선 폭도 두드러졌다. 1분기 영업이익률은 8.3%로 지난해 같은 기간(1.9%)보다 6.4%포인트 상승했다. 진행 현장의 원가 구조 개선과 사업 효율화, 리스크 관리 강화 등이 실적 개선으로 이어졌다는 설명이다.두산건설은 최근 지역별·사업지별 양극화가 심화된 분양시장에서도 데이터 기반 수요 분석과 사업성 검토를 통해 선별 공급 전략을 이어가고 있다. 수도권뿐 아니라 영남·충청권 주요 사업지에서도 조기 분양 완료 사례가 이어지며 브랜드 경쟁력과 사업성을 동시에 입증했다는 평가다.분양 완료 사업장의 입주와 자금 회수도 순차적으로 진행되며 재무지표 개선 흐름도 나타나고 있다. 회사 측은 분양 성과와 입주, 현금 회수가 선순환 구조를 형성하면서 재무 안정성이 강화되고 있다고 설명했다.중장기 성장 기반 확대에도 속도를 내고 있다. 두산건설은 올해 신규 수주 목표를 창사 이래 최대 수준인 6조원으로 제시했다. 올해 들어 서울과 주요 지역을 중심으로 약 2조원 규모 시공권을 확보하며 우량 사업지 중심의 수주 경쟁력을 강화하고 있다.두산건설 관계자는 "수익성 중심의 질적 성장과 데이터 기반 사업 관리가 1분기 실적 개선으로 이어졌다"며 "선별 수주와 안정적인 사업 운영을 바탕으로 재무구조 개선 흐름과 중장기 성장 기반 확대를 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.