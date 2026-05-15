롯데건설, ‘ES-Col 공법’ 건설신기술 획득…‘고층·복합건축 구조’ 안전성 강화

이미지 0 선기초 기둥 일체화 공법(ES-Col) 근입부 모습./롯데건설

롯데건설이 합성기둥 공법의 구조 안전성과 시공성을 개선한 신기술을 확보하며 고층·복합건축 시장 대응력을 강화한다.롯데건설은 롯데건설이 포스코이앤씨, 효성중공업, 덕암테크와 공동 개발한 'ES-Col(Earthquake Strong-Column·선기초 기둥 일체화) 공법'이 국토교통부 건설신기술 제1044호로 지정됐다고 15일 밝혔다.이번 기술은 건물 기둥 내부에 사선형 수직 내다이아프램(Diaphragm·보강재)을 적용한 것이 핵심이다. 기존 합성기둥 공법의 약점으로 지적된 콘크리트 타설성과 접합부 강성을 동시에 개선했다.보강재를 사선으로 배치해 기둥 내부에 콘크리트 타설관 설치가 가능하도록 했고, 콘크리트가 막힘없이 주입되도록 시공성을 높였다. 동시에 기둥에 전달되는 응력을 효과적으로 분산시켜 접합부 구조 강성도 강화했다.기초 하부 지중 근입부에는 기존 H형강이나 박스형 대신 원형강관을 적용했다. 원형강관 중간에 개구부를 설치해 철골과 콘크리트의 일체화를 높였고, 콘크리트 흐름을 개선해 기둥 시공 시 수직도 확보도 용이하도록 설계했다.롯데건설은 이번 공법이 기둥부와 근입부 일체화를 통해 하중 전달 체계를 단순화하면서 구조 안전성을 높이고 자재 사용량 절감 효과까지 확보했다고 설명했다. 역타공법은 물론 일반 지상층 건축물에도 적용 가능한 범용성도 갖췄다는 평가다.공동 개발 과정에서 롯데건설은 시공성과 경제성 평가, 구조 안전성 검증을 맡았으며, 포스코이앤씨는 강재 설계와 지하 시공 분야를 담당했다. 효성중공업과 덕암테크는 원천기술 개발과 현장 적용을 수행했다.롯데건설 관계자는 "건축물의 고층화·복합화가 가속되는 환경에서 시공 품질과 구조 안전성을 동시에 확보할 수 있는 기술"이라며 "자재 물량 절감에 따른 경제성과 공기 단축 효과도 기대되는 만큼 향후 프로젝트 적용을 적극 검토할 계획"이라고 말했다.