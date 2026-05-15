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조광한 “한동훈, 박민식에 단일화 양보하면 복당 긍정 검토”…친한계 반발

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김동욱 기자

승인 : 2026. 05. 15. 13:05

국민의힘 최고위원회의
조광한 국민의힘 최고위원이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 자리하고 있다. /송의주 기자
조광한 국민의힘 최고위원이 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보에게 박민식 국민의힘 후보로의 단일화를 양보할 경우 복당을 긍정적으로 검토할 수 있다고 밝혔다.

15일 정치권에 따르면 조 최고위원은 지난 14일 YTN라디오 '김준우의 뉴스 정면승부'에 나와 "박 후보로의 단일화는 대단히 환영하고 좋은 일이 될 것"이라며 "지금까지 한 후보는 보수의 역량 강화, 활성화를 위해 기여한 바가 없는데 이번에 박 후보에게 양보하고 서울로 빨리 돌아오는 게 정답"이라고 밝혔다.

조 최고위원은 '한 후보가 박 후보에게 단일화 양보를 하면 복당을 긍정적으로 검토할 수 있냐'는 질문에 "긍정적으로 검토할 수 있다"고 했다.

친한계 인사들은 일제히 반발했다. 김종혁 전 최고위원은 페이스북을 통해 "한 후보가 3자 대결임에도 북구 갑에서 놀랄만한 상황을 만들어내니까 윤어게인분들이 당황스러운가 보다"라며 "한마디로 웃기신다"고 지적했다.

이어 "이번 지방선거가 끝나면 성패와 관계없이 윤어게인 세력은 정치적으로 몰락하게 될 것"이라며 "그 몰락의 가장 선두에 서 있을 분이 누굴 복당시키고 말고 하느냐"고 반문했다.

신지호 전 의원도 페이스북에서 "박민식 당선이 아니라 한동훈 낙선이 목표라고 하다가 이제는 단일화를 양보하면 복당시켜 준다고 설레발 친다"고 비판했다.

당 지도부는 부산 북구 갑 단일화에 대해 선을 그었다. 박성훈 중앙 선거대책위원회 공보단장은 이날 선대위 회의를 마친 후 기자들과 만나 부산 북구 갑 단일화에 대해 "전혀 검토하고 있지 않다"며 "우리 당 후보는 단일화라는 정치공학적 시도에 흔들리지 않고 승리할 수 있는 충분 역량과 경쟁력을 갖고 있다"고 했다.
김동욱 기자

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