가온전선, 올해 1분기 매출 7636억원으로 최대 실적

미국 AI 데이터센터 확대 등 영향

"수출 확대로 올해 최대 매출 예상"

[사진자료] 가온전선 미국 생산 판매 법인 LSCUS 전경_260515 0 가온전선 미국 생산 판매 법인 LSCUS 전경. /LS전선

가온전선이 올해 1분기에 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다.15일 가온전선은 올해 1분기 매출 7636억원, 영업이익 278억원을 기록했다고 밝혔다.지난해 같은 기간 매출 6393억원, 영업이익 219억원으로 각각 19.4%, 27.2% 증가했다. 외형적 성장과 수익성 개선을 동시에 이어갔다.회사는 미국 AI 데이터센터 확대에 따른 수출 증가와 미국 생산법인 LSCUS의 성장세가 본격화된 영향이라고 설명했다.LSCUS는 빅테크 기업들의 미국 내 AI 데이터센터용 버스덕트(Busduct) 공급을 확대하고 있다. 회사 측은 버스덕트 매출이 지난해 수백억원 규모에서 올해 수천억원 규모로 크게 증가할 것으로 보고 있다.회사의 미국 수출도 빠르게 늘고 있다. AI 데이터센터와 태양광 전력망용 케이블 수출은 지난해 약 1000억원에서 올해 2000억원 규모로 2배 이상 확대될 것으로 전망된다.정현 가온전선 대표는 "미국 시장은 케이블 공급이 절대적으로 부족한 상황으로, 수출용 케이블 공급 물량이 이미 연말까지 모두 찬 상태"라며 "미국 수출 확대와 신규 공급 본격화에 힘입어 올해 연간 기준 역대 최대 매출이 기대된다"고 말했다.