SOOP, 태국 DPU와 콘텐츠 협력·인재 육성 나선다

SOOP-DPU 산학 협력 업무 협약식_001 0 최영우 SOOP 대표이사(왼쪽)와 와리스 림라완 DPU 인문대학 학장이 SOOP과 DPU 산학 협력 업무 협약식에 참석했다./SOOP

SOOP은 태국 두라짓 푼딧 대학교(DPU)와 콘텐츠 협력 및 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.태국 방콕 DPU 캠퍼스에서 진행된 협약식에는 SOOP 태국 법인을 비롯해 DPU 예술학부(Faculty of Arts)와 커뮤니케이션학부(Faculty of Communication Arts) 관계자들이 참석했다.1968년 설립된 DPU는 비즈니스, 커뮤니케이션, 언어, 디지털미디어 분야 중심의 실무형 교육과 산학협력에 강점을 가진 태국 주요 사립대학이다. 최근에는 '인간 잠재력의 미래(The Future of Human Potential)'를 비전으로 내세우며 AI 시대에 대응하는 실무형 인재 양성을 강화하고 있다.이번 협약은 SOOP의 플랫폼 운영 및 콘텐츠 제작 역량과 DPU의 교육 인프라를 연계해 대학생 참여형 콘텐츠 제작과 스트리머 협업 구조를 구축하는 데 목적이 있다. 이를 통해 SOOP은 태국 현지에서 잠재력 있는 스트리머를 발굴하고, 다양한 형태의 콘텐츠 협업을 실험할 수 있는 캠퍼스 거점을 확보할 계획이다.협약은 DPU 예술학부와 커뮤니케이션학부를 중심으로 추진된다. 언어·문화 교육을 기반으로 한 예술학부는 한국어를 포함한 글로벌 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 한·태 콘텐츠 교류에 기여하며, 디지털미디어 및 콘텐츠 제작 중심의 커뮤니케이션학부는 라이브 스트리밍과 숏폼 등 실무형 콘텐츠 협업에 집중할 예정이다.양측은 향후 대학생 스트리머 발굴 및 육성 프로그램 운영, 디지털 콘텐츠 공동 제작, 캠퍼스 기반 프로젝트 및 이벤트 연계, 대학 시설 및 스튜디오 활용 등 다양한 방식의 협력을 이어갈 계획이다. 이를 통해 SOOP은 현지 인재와 함께 콘텐츠를 기획·제작하는 구조를 확대하고, 글로벌 콘텐츠 협업 기반을 단계적으로 넓혀나갈 방침이다.