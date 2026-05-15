오리온, 올 1분기 영업익 26%↑…해외 법인 성장 견인

[오리온 사진자료] 오리온 글로벌 대표 제품 이미지 0 오리온 대표 제품./오리온

오리온이 해외 법인의 고른 활약에 힘입어 올해 1분기 호실적을 달성했다.15일 오리온은 올해 1분기 연결기준 매출 9304억원, 영업이익 1655억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출은 16%, 영업이익은 26% 증가한 수치로, 중국과 베트남, 러시아 등 주요 해외 법인이 성장을 견인하며 두 자릿수 성장률을 기록했다.법인 별로 살펴보면 러시아 법인이 가장 가파른 성장세를 보였다. 참붕어빵 등 생산 능력 확대와 유통채널별 전용 제품 강화에 힘입어 매출은 34.7% 신장한 905억원, 영업이익은 66.2% 급증한 142억원을 기록했다. 중국 법인 역시 춘절 효과와 스낵류 판매 호조로 매출 4097억원, 영업이익 799억원을 달성하며 각각 24.8%, 42.7% 성장했다. 베트남 법인 또한 명절 수요와 신제품 효과가 더해져 매출과 영업이익이 각각 17.9%, 25.2% 증가했다.한국 법인은 내수 부진과 원부자재 가격 상승이라는 어려운 여건 속에서도 전년 수준의 실적을 유지했다. 매출은 0.4% 신장한 2834억원을 기록했으며, 영업이익은 해외 법인 성장에 따른 로열티 수익이 반영돼 4.6% 증가한 485억원을 나타냈다.오리온은 하반기에도 선제적인 설비 투자를 통해 성장세를 가속화할 계획이다. 한국 법인은 스낵과 파이 생산라인을 증설해 계절적 수요에 대응하고, 내년 완공 예정인 진천통합센터 건립을 차질 없이 추진한다. 중국 법인은 스윙칩 등 수요가 급증한 제품의 생산라인을 추가 가동하고 고성장 채널 전용 제품을 확대할 방침이다.베트남 법인은 연내 하노이 제3공장을 완공하고 호치민 제4공장 건설을 추진해 현지 및 동남아 수출 기반을 강화한다. 러시아 법인 또한 참붕어빵 생산 라인을 추가 구축해 공급량을 2배로 늘리고 트베리 신공장 건설에 속도를 낼 예정이다. 인도 법인 역시 가동률이 한계에 도달한 초코파이와 카스타드 생산 라인을 증설해 현지 수요에 적극 대응하겠다고 밝혔다.오리온 관계자는 "국내외 생산 및 물류 설비에 대한 투자를 바탕으로 공급 물량을 확대해 성장세를 이어가겠다"고 강조했다.