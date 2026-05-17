안재민 상주시장 후보 “화합의 정치 위해 깨끗한 선거 치를 것”

선거대책위 발대식 개최…"정부-경북도-市 정책·예산 유기적으로 연결"

clip20260517064657 0 안재민 국민의힘 상주시장 후보가 지난 15일 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 발대식에서 인사말을 하고 있다. /장성훈 기자

국민의힘 안재민 경북 상주시장 후보가 "갈등과 분열의 정치를 끝내고, 화합의 정치를 실현하기 위해 깨끗한 선거를 치르겠다"고 다짐했다.17일 국민의힘에 따르면 안 후보는 지난 15일 열린 선거대책위원회 발대식에서 "상주 발전은 시장 혼자 만드는 것이 아니라 국회의원과 시·도의원, 시민이 함께 힘을 모아야 가능하다"며 이 같이 밝혔다.이날 행사에는 임이자 국회의원을 비롯해 윤문하 고문, 유상근 후원회장, 국힘 시·도의원 후보들과 선거대책위원 및 관계자 500여 명이 참석해 행사장을 가득 메웠다. 참석자들은 "지금까지 상주 선거에서 보기 어려웠던 분위기"라며 안 후보와 상주 변화에 대한 높은 기대감을 보였다.안 후보는 "(상주시장에 당선되면) 정부, 경북도, 상주시의 정책과 예산을 유기적으로 연결할 것"이라며 "충분한 토론으로 갈등 없이 추진해 세상에 없던 빠른 속도로 상주 발전을 만들어 내겠다"고 말했다.한편 안 후보는 '미래를 향한 새로운 상주'를 슬로건으로 △국가식품클러스터 및 식품대기업 유치를 통한 미래 식품산업 육성 △청년 임대아파트 공급과 정주여건 개선 △고속철도 시대를 대비한 관광·전통시장 활성화 △사계절 전국대회·전지훈련이 이어지는 스포츠 환경 구축 △심뇌혈관센터 및 소아응급센터 구축 △시민 참여형 정책 강화 등을 핵심 공약으로 내세우고 있다.