“압승으로 문경 변화 이끈다”…김학홍 후보, 선대위 발대식서 필승 의지 피력

KakaoTalk_20260515_194708953 0 김학홍 경북 문경시장 후보(왼쪽)가 지난 15일 열린 선거대책위원회 발대식에서 임이자 국회의원과 필승의 외치고 있다. /장성훈 기자

국민의힘 김학홍 경북 문경시장 후보가 15일 선거사무소에서 선거대책위원회 발대식을 성황리에 개최하며 6.3 지방선거 승리를 향한 본격적인 닻을 올렸다.이날 발대식에는 선대위원장을 맡은 임이자 국회의원(상주·문경)을 비롯해 고우현 상임고문, 신윤교 수석부위원장 등 주요 당직자와 지지자 500여 명이 참석했다. 특히 이번 지방선거에 출마하는 국민의힘 소속 도의원 및 시의원 후보 전원이 참석해 '원팀(One-Team) 국민의힘'의 결속력을 과시했다.임 의원은 인사말을 통해 "김 후보는 풍부한 행정 경험과 중앙 및 광역 네트워크를 갖춘 준비된 시장 후보"라며 "문경의 새로운 변화와 발전을 위해 시장부터 도·시의원까지 국민의힘 후보 전원이 압승할 수 있도록 당원과 시민들이 힘을 모아달라"고 당부했다.김 후보는 답사를 통해 강력한 필승의 의지를 피력했다. 그는 "오늘 발대식은 단순히 선거 조직을 꾸리는 자리가 아니라, 문경의 기분 좋은 변화를 갈망하는 시민들의 염원을 하나로 묶는 출발점"이라며,"임이자 의원과 선대위 관계자, 그리고 도·시의원 후보자들과 함께 반드시 승리해 문경을 경북의 핵심 거점 도시로 도약시키겠다"고 포부를 밝혔다.또한 김 후보는"시민의 목소리를 경청하는 낮은 자세와 발로 뛰는 현장 행정으로 문경의 골든타임을 지켜내겠다"며 "청년이 돌아오고 어르신이 행복한 문경, 농업과 관광이 살아나는 역동적인 문경을 결과로 증명하겠다"고 약속했다.