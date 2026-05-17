700년 만에 돌아온 고려의 미소…부석사 금동관음보살좌상 복원 봉안

왜구 약탈·도난·법정공방 지나 한일 협력으로 되살려

3D 스캔·전통주조로 고려 불상 복원…부석사 봉안식

KakaoTalk_20260517_112542422_01 0 부석사 금동관음보살좌상 복원 불상./충남도

홍종완 충남도 행정부지사, 부석사 금동관음보살좌상 복원 불상 봉안식 축하인사 0 홍종완 충남도 행정부지사가 부석사 금동관음보살좌상 복원 불상 봉안식에서 축사를 하고 있다./충남도

고려 말 왜구 약탈 당시 빼앗겨 일본으로 넘어간 부석사 금동관음보살좌상이 복원품으로나마 고향 품에 안기게 됐다. 고려의 미소가 700년 세월을 지나 제자리를 찾았다.충남도는 17일 서산 부석사 경내에서 '부석사 금동관음보살좌상' 복원 불상 봉안식을 개최하고, 원본과 동일한 성분과 기법으로 제작한 복원 불상을 공개했다.이번에 봉안한 복원 불상은 충남역사문화연구원이 일본 쓰시마 사찰 간논지(觀音寺)의 공식 복제 허가와 일본 기업이 제공한 3차원(3D) 스캔 데이터를 바탕으로 제작했다.이 과정에서 나가사키현 지정문화재 복제 허가와 국가유산청의 불상 분석자료 협조도 함께 이뤄졌다.부석사 금동관음보살좌상은 고려 후기인 충숙왕 17년 서주 부석사(현 서산 부석사) 불자들이 조성한 관음보살상으로, 보권도인 계진(繼眞)을 비롯한 승속 32인이 발원에 참여했다.'모든 중생의 구제와 후세의 안녕'을 기원하는 의미를 담고 있으며, 절제된 미소와 자비로운 시선, 화려하면서도 단아한 조형미를 갖춘 고려 후기 불상의 전형으로 높은 가치를 지니고 있다.원래 서산 부석사 소장으로 알려진 이 불상은 고려 말 왜구 약탈 과정에서 일본으로 반출된 것으로 추정되며, 현재는 일본 간논지가 소유권을 보유하고 있고 쓰시마박물관에 소장돼 있다.이 불상은 지난 2012년 10월 도난 사건으로 국내에 밀반입된 뒤 같은 해 12월 경찰이 절도단을 검거하면서 압수돼 국립문화유산연구원에 보관됐다.충남역사문화연구원은 불상 복제·복원을 위해 간논지 측에 허가를 요청하는 공문을 세 차례 발송하고 직접 방문 협의를 진행하는 등 지속적인 노력을 해왔으나, 간논지 측은 "실제 반환 이전에는 복제·복원 논의를 진행할 수 없다"는 입장을 유지해 협의에 어려움을 겪었다.이 과정에서 2013년 조계종의 점유 이전 금지 가처분 신청과 2016년 부석사의 불상 인도 청구 소송 등 10년에 걸친 법적 공방 끝에 불상의 일본 반환이 결정됐다.이에 2024년 말 부석사 측이 불상을 100일간 부석사에 봉안해 친견법회를 진행한 뒤 일본으로 반환하겠다는 방안을 제안했고 한일 관계자 간 협의를 통해 성사됐다.'100일 친견법회'는 지난해 1월 24일부터 5월 5일까지 서산 부석사 설법전에서 봉행했으며, 전국에서 4만여 명의 불자와 시민이 불상을 친견했다.이후 충남역사문화연구원은 간논지로부터 공식 복제 허가를 받고 일본 오사카에 있는 쿠모노스코퍼레이션으로부터 3D 스캔 데이터를 무상으로 전달받아 수백 년의 세월이 담긴 세부 조각과 표면 질감의 미세한 굴곡까지 정밀하게 복원했다.특히 원본과 동일한 재질로 제작하고자 합금비 분석 결과를 바탕으로 주조 합금비 설정 자문회의 등을 통해 배합비를 설정하는 데 공을 들였다.또 3D 데이터를 바탕으로 전통 밀랍주조법에 따른 거푸집(형틀)을 제작하고 전문 조각 장인의 수작업으로 완성도를 높였으며, 전통 청동 주조 분야의 장인이 불상 본체를 제작하고 전통 도금 방식인 개금 기법을 적용해 청동 표면에 옻칠한 뒤 순금박을 입혔다.이날 복원 불상 봉안식에는 홍종완 도지사 권한대행과 신필승 서산시장 권한대행, 대한불교조계종 대종사 설정 스님 등 불교계 인사와 장기승 충남역사문화연구원장 등 문화유산 전문가, 지역 주민 등 300여 명이 참석했다.행사는 명종 5타를 시작으로 육법공양, 삼귀의, 반야심경 등 봉안 법회를 진행한 뒤 경과 및 학술 보고, 표창 수여, 발원문 낭독 순으로 이어졌다.도는 이날 복제 허가 결정에 기여한 전 간논지 주지 다나카 셋코 스님과 3D 스캔 데이터를 제공한 나카니와 가즈히데 쿠모노스코퍼레이션 대표에게 도지사 표창을 수여했다.홍종완 권한대행은 "부석사 금동관음보살좌상 봉안은 수백 년 기다림의 끝이자 한일 양국의 문화적 신뢰가 만들어낸 값진 결실"이라며 "앞으로도 소중한 문화유산을 보존하고 역사적 가치를 널리 알리는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.