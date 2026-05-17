서울 아파트 매매·전세·월세 가격 ‘꿈틀’…올해 누적 상승률 작년 동기 상회

매매는 세제 등 거시요인이 변수…전월세는 강세 이어질 듯

서울 남산에서 바라본 아파트 밀집지역 전경 0 서울 남산에서 바라본 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

서울 아파트 매매·전세·월세 가격이 동시에 오름세를 보이고 있다. 매매가격 상승세가 다시 확대되는 가운데 전세와 월세도 공급 부족 영향으로 빠르게 뛰는 모습이다.17일 한국부동산원에 따르면 올해 서울 아파트 매매가격은 5월 둘째 주 기준 누적 3.10% 상승했다. 지난해 같은 기간 상승률(1.53%)의 두 배를 웃도는 수준이다.월별 상승률은 1월 1.07%에서 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침이 언급된 뒤 2월 0.74%, 3월 0.34%로 둔화했지만, 4월 들어 0.55%로 다시 확대됐다. 특히 5월 둘째 주 주간 상승률은 0.28%를 기록하며 직전 몇 주간 이어졌던 0.14~0.15% 수준의 정체 흐름을 벗어났다.전세와 월세 시장도 강세다. 서울 아파트 전세가격은 올해 들어 5월 둘째 주까지 2.89% 올라 지난해 같은 기간(0.48%) 대비 상승 폭이 크게 확대됐다. 월세 역시 4월 누적 기준 2.39% 상승해 지난해 동기(0.57%)를 크게 웃돌았다.수급 지표에서도 공급 부족 현상이 확인된다. 5월 둘째 주 기준 서울 아파트 매매수급지수는 108.3, 전세수급지수는 113.7로 집계됐다. 월세수급지수도 4월 기준 109.7을 기록했다. 수급지수는 100을 넘을수록 매수·임차 수요가 공급보다 많다는 의미다.시장에서는 풍부한 유동성과 금리 흐름, 세제 변화 등을 향후 변수로 보고 있다. 반면 하반기 기준금리 인상 가능성과 지방선거 이후 예상되는 세제 개편은 시장 조정 요인으로 거론된다. 특히 보유세 강화나 장기보유특별공제 축소 등이 현실화할 경우 강남권 고가주택 시장에는 일부 매물이 나올 가능성도 제기된다.다만 전월세 시장은 당분간 상승 흐름이 이어질 것이란 전망이 우세하다. 아파트 선호 현상은 강해진 반면 신규 입주 물량은 부족한 상황이고, 전세의 월세화가 계속되면서 전세 공급 감소와 임대료 상승 압력이 동시에 커지고 있기 때문이다.