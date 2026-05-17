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HD현대사이트솔루션, 신흥시장 존재감…알제리·UAE서 대규모 계약

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김유라 기자

승인 : 2026. 05. 17. 10:31

10톤·25톤·30톤급 지게차 공급
8월까지 알제리 현지 순차 납품
[사진] HD현대사이트솔루션이 알제리에서 수주한 30톤급 초대형 지게차
HD현대사이트솔루션이 알제리에서 수주한 30톤급 초대형 지게차./HD현대사이트솔루션
HD현대사이트솔루션이 아프리카와 중동 시장에서 대규모 산업차량 공급 계약을 연이어 따내며 신흥국 시장 공략에 속도를 내고 있다. 현지 맞춤형 장비 제안과 안정적인 서비스 역량을 앞세워 대형 수주를 확보했다는 평가다.

17일 HD현대사이트솔루션은 최근 알제리 정부와 총 370억원 규모의 산업차량 316대 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 물량은 오는 8월까지 순차적으로 현지에 납품될 예정이다.

이번에 공급되는 장비는 조선소와 항만 등 대형 건설 현장에서 중량물 하역·운반 작업에 투입되는 10톤·25톤·30톤급 지게차다. 대형 및 초대형 장비 비중이 높은 만큼 매출 확대와 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

HD현대사이트솔루션은 알제리 현지 작업 환경에 적합한 장비 구성을 제안하고 안정적인 부품 공급 체계와 서비스 경쟁력을 강조하며 수주를 따낸 것으로 알려졌다.

중동 지역에서도 추가 수주가 이어졌다. HD현대사이트솔루션은 아랍에미리트(UAE)의 자동차 부품 기업으로부터 중소형 지게차 약 50대를 수주했으며, 시리아 물류센터 운영 기업과도 약 40대 규모의 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 총 40억원 수준이다.

회사는 인프라 투자 확대가 진행 중인 주요 신흥국에서 대형 사업장을 운영하는 핵심 고객사를 중심으로 신규 판로 확보에 나서고 있다.

HD현대사이트솔루션 관계자는 "이번 수주는 제품 경쟁력은 물론 고객 맞춤형 프로젝트 수행 역량까지 인정받은 결과"라며 "글로벌 핵심 고객사를 대상으로 추가 대형 수주 기회를 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
김유라 기자

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