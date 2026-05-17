경주 기림사 응진전, ‘보물’ 된다…국가지정문화유산 지정 예고

마석산 삼층석탑·산구의원, 경북 문화유산 신규 지정

3-1. 경주 기림사 응진전 보물 승격_01 (1) 0 국가지정문화유산 보물로 지정 예고된 경북 경주시 기림사 응진전 모습. /경주시

기림사 응진전 등 경주지역 문화유산 3건이 국가·경북도 문화유산에 새롭게 이름을 올렸다.경주시는 올해 상반기 국가·경북도 문화유산 지정에서 기림사 응진전이 국가지정문화유산 보물로 지정 예고됐다고 17일 밝혔다. 또 마석산 삼층석탑과 산구의원은 각각 경북도 유형문화유산과 등록문화유산으로 지정됐다.문무대왕면 기림사 경내에 위치한 응진전은 기존 경북도 유형문화유산에서 국가지정문화유산 보물로 지정 예고됐다. 응진전은 1649년 영산전으로 다시 지어졌다. 이후 1729년 오백나한을 봉안했으며 현재까지 큰 훼손이나 변형 없이 원형을 유지하고 있다.내남면 노곡리 소재 마석산 삼층석탑은 경북도 유형문화유산으로 지정됐다. 통일신라 시대 석탑인 마석산 삼층석탑은 간결한 구조와 안정감 있는 비례가 특징이다. 통일신라 석탑 양식을 계승하면서 고려시대로의 변화 양상도 보여주고 있다.동부동 소재 산구의원도 경북도 등록문화유산으로 새롭게 지정됐다. 1931년 건립된 산구의원은 당시 '야마구찌 병원'으로 불렸던 경주지역 최초의 서양식 의료기관이다. 현재는 화랑수련원으로 활용되고 있다.이로써 경주시 지정 문화유산은 모두 376점으로 늘었다. 국가유산은 국보 36점과 보물 105점, 사적 79점 등을 포함해 244점이다. 경북도 지정 문화유산은 130점이다.최혁준 시장 권한대행은 "경주의 문화유산은 신라 천년의 역사성과 지역 정체성을 보여주는 소중한 자산"이라며 "앞으로도 문화유산의 체계적인 보존·관리와 함께 관광·교육 자원으로 적극 활용해 역사문화도시 경주의 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.