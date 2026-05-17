위성락 “전작권, 한미 간 큰 차이 없어…정치적 결정 사항”

위성락 안보실장, 나무호 관련 기자간담회<YONHAP NO-4434> 0 위성락 국가안보실장이 11일 청와대에서 호르무즈 해협에서 피격당한 HMM 나무호 관련 기자간담회를 하고 있다./연합뉴스

위성락 청와대 국가안보실장은 17일 한미 전시작전통제권(전작권) 전환 논의와 관련해 "양국 간 조건과 시점에 큰 차이가 없다"며 "최종적으로는 정치적 판단이 필요한 사안"이라고 밝혔다. 한미가 전작권 전환 조건과 시점에 대한 로드맵을 상당 부분 좁혀가고 있지만 최종 합의에는 정상급의 정무적 판단이 필요하다는 취지로 풀이된다.위 실장은 이날 KBS '일요진단'에 출연해 "군 간 협의가 계속되고 있는데 조건이나 타이밍에 큰 차이가 없다. 기본적으로는 정치적 결정 사항"이라며 이같이 말했다. 그러면서 "양국 사이에 전환 시기와 관련해 5년, 10년 차이가 있는 것이 아니고 의견이 근접해 있다"고 설명했다.위 실장은 향후 절차와 관련해선 "올해 하반기 전작권 전환 로드맵을 만들 것이고, 이어 완전운용능력 검증을 마치게 되면 전환 시점을 건의하게 돼 있다"고 말했다. 이어 "이후 시점에 대한 논의가 본격적으로 이뤄질 것이며, 여기서 한미 간 타협점을 찾아야 한다"고 했다.제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 미 의회 청문회에서 '2029년 전환' 가능성을 언급한 데 대해서는 정부의 공식 입장이 '임기 내 조속한 전환'이라고 재확인했다. 위 실장은 "최종적인 내용은 정상 간, 혹은 정상을 대변할 수 있는 고위급 대화 차원에서 다뤄질 수 있다"고 말했다.주한미군의 전략적 유연성 문제에 대해서는 한미 간 기존 합의 틀 안에서 조정할 수 있다는 입장을 밝히기도 했다. 위 실장은 "주한미군은 미국 대통령의 지휘를 받는 동시에 한국 주권하에 있기 때문에 그 영향도 받는다"며 "미국이 유연성을 구사하더라도 한국의 존중을 받는 범위 내에서 구사되는 것"이라고 설명했다.아울러 위 실장은 청해부대 사례를 들며 "아덴만에 나가 있다가 호르무즈 상황에 따라 임무가 바뀔 수도 있는 것 아니냐"고 말했다.대만해협에서 충돌이 발생할 경우 주한미군의 움직임이 한중 간 외교 문제로 번질 수 있다는 지적에 대해서는 우려를 낮췄다. 위 실장은 "한미 간 합의의 틀과 운용의 묘를 살리면 우리가 원치 않는 분쟁에는 휘말리지 않도록 조정해 나갈 수 있는 사안"이라며 "크게 우려가 되는 문제는 아니다"라고 말했다.중동 전쟁과 관련해 한국에 배치된 사드 등 주요 장비가 이동한 것 아니냐는 관측을 놓고 답을 일축하기도 했다. 위 실장은 "약간의 부품이나 물자 등이 이동한 바는 있으나, 사드를 비롯한 주요 장비가 이동한 것은 전혀 없다"고 밝혔다.최근 미국의 대북 정보 공유 제한 논란에 대해서는 "한미 간 정보 교류에 문제가 없다"고 말했다. 그러면서 "아주 부분적 영향은 있지만 이 역시 해소될 것"이라며 "막후에서 많은 협의를 하고 있고 약간의 진전이 있다"고 설명했다.한미 간 농축·재처리 문제와 핵추진잠수함 논의도 본격화하겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 위 실장은 "한미 간 농축 재처리 문제나 핵잠수함 문제가 본격적으로 논의될 수 있도록 노력하고 있다"며 "조만간 좋은 소식을 보고할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.북한의 대륙간탄도미사일 기술에 대해서는 미국 본토에 도달할 수준의 역량을 갖춘 것으로 평가했다. 위 실장은 "미사일이 미국에 도달할 정도의 역량을 갖춘 것은 인정이 되고, 이 상태만으로도 상당한 위협이 된다"며 "미국도 이를 인지하고 있고 여러 대처 방안을 강구하고 있다"고 밝혔다.북한이 김정은 국무위원장의 '두 국가' 노선을 반영한 헌법 개정을 단행한 데 대해서는 남북관계 복원과 비핵화 노력을 이어가겠다고 했다. 위 실장은 "북한도 오랫동안 남북이 하나라는 주장을 해왔으나, 지금은 완전히 바뀌어 통일에 부정적인 태도를 보이고 있다"고 말했다.이어 "시간이 걸리겠지만 북한은 외부 세계와 지금보다 더 많이 교류할 것"이라며 "남북관계와 북미관계 등을 포괄적으로 볼 때 관계 개선 가능성이 있다"고 덧붙였다 .