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우리은행, 금융 상담 특화 ‘우리 이음상담센터’ 신설

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박서아 기자

승인 : 2026. 05. 17. 11:20

남대문·강남·홍대 등 서울 주요 거점 3곳 개소
평일 저녁·주말 운영…대출·자산관리 상담 제공
0517 우리銀 골목상권과 금융을 잇는 소통공간 우리 이음상담센터 신설 1
정진완 우리은행장(오른쪽 두 번째)이 15일 서울 중구 남대문로 신남문빌딩에서 열린 '남대문 이음상담센터' 개점식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다./우리은행
우리은행이 서울 주요 거점에 금융 상담 특화 채널을 새로 열었다. 일반 영업시간에 은행을 찾기 어려운 고객을 대상으로 대출·자산관리·은퇴 설계 등 상담을 제공해 기존 영업점의 운영 시간과 역할을 보완하려는 취지다.

우리은행은 서울 남대문·강남·홍대 등 주요 거점 3곳에 금융 상담 특화 채널인 '우리 이음상담센터'를 신설했다고 17일 밝혔다. 지난 15일 서울 중구 남대문로 신남문빌딩에서 열린 '남대문 이음상담센터' 개점식에는 정진완 우리은행장과 박칠복 서울남대문시장 대표, 문남엽 남대문시장 상인회 대표 등이 참석했다.

'우리 이음상담센터'는 고객의 금융 고민 상담에 초점을 맞춘 특화 채널이다. 생업이나 근무시간 등으로 은행 영업시간 내 방문이 어려운 고객을 위해 평일 수·목·금요일에는 정오부터 오후 9시까지 운영한다. 토·일요일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 상담을 제공한다. 센터에서는 고객의 상황과 필요에 따라 대출·자산관리·은퇴 설계 등 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 금융 상담을 제공한다.

특히 남대문 이음상담센터는 시장 상인과 소상공인·인근 직장인·방문객 등의 금융 상담을 맡는다. 강남과 홍대 센터도 각 지역 상권과 고객 특성을 반영한 상담 서비스를 제공할 예정이다.

정진완 우리은행장은 "우리 이음상담센터는 고객의 금융 고민을 함께 해결하는 상담 중심 채널"이라며 "고객과 은행을 잇고, 지역사회와 금융을 연결하는 소통 공간으로 자리 잡을 수 있게 하겠다"고 말했다.
박서아 기자

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