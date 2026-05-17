닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 인천

시흥시장 선거 ‘무투표 당선’ 확실…임병택, 수도권 최초 3선 눈앞

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260517010004481

글자크기

닫기

시흥 박은영 기자

승인 : 2026. 05. 17. 13:22

경기도의원 시흥 1·3 선거구도 민주당 단독 출마로 투표 생략
국민의힘 후보 공천 실패 속 “유권자 검증 기회 상실” 비판 여론도
KakaoTalk_20260415_102707673_02
민주당 임병택 시흥시장 후보가 선거운동을 벌이고 있는 모습
오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 경기 시흥시장 선거와 경기도의원 일부 선거구가 무투표 당선 지역이 될 가능성이 높아졌다.

17일 지방선거 후보자 등록 마감 결과에 따르면 시흥시장 선거에는 더불어민주당 임병택 후보 외에 다른 정당이나 무소속 후보가 등록하지 않은 것으로 나타났다.

공직선거법에 따라 임 후보는 본선 경쟁 없이 무투표로 3선 고지에 오를 것이 확실시된다. 인구 50만 명 이상의 대도시이자 수도권 기초단체장 선거에서 단독 출마로 인한 무투표 당선 사례는 이번이 처음이다.

공직선거법상 후보자 수가 선출 정수와 같거나 적으면 투표를 실시하지 않는 규정에 따라, 임 후보는 본선 경쟁 없이 무투표로 3선 고지에 오를 가능성이 매우 높아졌다.

시흥시 역사상 내리 3선 시장을 역임한 인물은 김윤식 전 시장이 유일했다. 임 후보가 이번 선거에서 당선되면 시흥시는 역대 두 번째 3선 시장을 배출하게 된다.

특히 인구 50만 명을 넘는 대도시급 기초자치단체이자 수도권 기초단체장 선거에서 단독 출마로 인한 무투표 당선 사례는 이번이 처음이어서 기록적인 의미를 더하고 있다.

이와 함께 경기도의원 선거에서도 시흥 1선거구(더불어민주당 안광률 후보)와 3선거구(더불어민주당 김영훈 후보) 역시 경쟁 후보가 등록하지 않아 무투표 당선이 확실시되는 분위기다. 국민의힘은 해당 두 선거구에 후보를 내지 못했다.

지역 정치권에서는 이 같은 이례적인 상황이 국민의힘의 후보 공천 실패에서 비롯됐다고 분석하고 있다.

국민의힘은 시흥시장 후보를 발굴하기 위해 중앙당 차원의 전략공천을 검토하고 공모와 재공모를 거듭했으나 끝내 적격자를 찾지 못했다.

시흥시가 전통적으로 민주당 강세 지역인 데다, 임 후보의 높은 인지도와 현직 프리미엄을 극복할 만한 인물난에 착수했기 때문이라는 관측이다.

그러나 경쟁 없는 당선을 두고 유권자의 권리가 침해되었다는 비판적인 목소리도 만만치 않다.

한편 시장 및 일부 도의원 선거가 무투표로 마무리되면서 해당 선거구(시흥 1·3 선거구) 유권자들은 선거 당일 시흥시장 투표용지와 도의원 투표용지를 받지 않게 된다.

이에 따라 실제 선거 경쟁은 경기도의원 2·4·5선거구와 시흥시의원 선거를 중심으로 치러질 전망이다.

특히 시흥시의원 선거에서는 더불어민주당이 높은 정당 지지율을 바탕으로 전석 석권을 노리는 가운데, 국민의힘을 비롯해 진보당·조국혁신당·개혁신당 등 소수정당 후보들이 이를 얼마나 견제하고 의석을 확보할 수 있을지가 이번 지방선거의 최대 관전 포인트가 될 것으로 보인다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

KDDX, 6년 전 7조 예산에 갇혀 ‘좌초’ 위기.....이대통령 ‘적극재정’ 기조, 돌파구 될까

트럼프, ‘연료 고갈’ 쿠바 체제 압박 최고조…‘정부·공산당 위 군림’ GAESA 제재·라울 카스트로 기소 추진

트럼프 방중, 관계 안정 과시 속 교착 상태 그대로…시진핑, 대만·전략틀 주도

21세기 대군부인 역사 고증 논란 사과 “자주적 지위 훼손 지적 무겁게 받아들여”

이스라엘, 가자 공습으로 하마스 군사 책임자 알하디드 사살…휴전 이후 최고위급

“월드컵서 증명한다”, 황희찬·이강인·오현규의 ‘쇼케이스’

연등회 화려한 볼거리로 주말 도심 시선 사로잡아

지금 뜨는 뉴스

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

[타보니] 묵직한 외관에 날렵한 몸짓…GV80 쿠페 블랙

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

월 50만원 3년 넣으면 2255만원…역대급 적급 나온다