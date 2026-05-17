이천시, ‘고속국도 토지정비 시범사업’ 추진…전국 최초 경계 정비 모델 마련

이천시 고속도로 토지정비 시범사업 추진 전국최초 경계 정비 모델 마련 0 경기 이천시가 시범사업으로 추진하는 '고속국도 토지정비' 대상지../이천시

고속도로 주변의 실제 현황과 지적도상의 경계 불일치를 해소하기 위한 토지정비 사업이 경기 이천시에서 전국 최초로 실시된다.이천시는 중부선, 영동선 등 관내 고속국도 전 구간을 대상으로 '국가기반시설(고속국도) 토지정비 시범사업'을 추진한다고 17일 밝혔다.고속국도 토지정비는 국토교통부와 한국도로공사와 협력해 고속국도의 실제 현황과 지적도상 경계 불일치를 바로잡고 소유권 혼재 문제를 해소하기 위해 추진되는 사업이다.이천시에 따르면 이번 사업이 완료되면 고속국도 경계가 좌표 기반 디지털 정보로 전환된다. 이를 통해 가상 모형(디지털 트윈)과 스마트시티 등 미래형 공간정보 행정의 기반을 구축하고, 불명확했던 토지 소유권 관리 체계도 정비할 수 있을 것으로 기대된다.이천시는 다음 달 11일 LX(한국국토정보공사) 이천지사에서 주민설명회를 개최하고 이번 사업 추진 배경과 절차, 경계 설정 기준 등을 안내하고 토지 소유자의 의견을 수렴하고 질의응답을 통해 시민들의 궁금증을 해소할 예정이다.시 관계자는 "고속국도 토지정비 사업은 앞으로국가기반시설의 지적을 정비하는 표준 모델이 될 것"이라며 "시민 재산권 보호와 효율적인 토지 행정 구현에도 기여할 것으로 전망된다"고 말했다.