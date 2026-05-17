불안의 시대, 교육으로 길을 묻다

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황의중 기자

승인 : 2026. 05. 17. 14:55

조영식·이케다 다이사쿠 평화포럼 2026
'오토피아·인간혁명의 시대를 열다: 교육과 학문의 역할' 주제로 경희대서 열려
제10회 맞아 평화 사상과 미래 세대의 실천 방향 모색
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?지난 16일 경희대학교 경영대학 오비스홀에서 열린 제10회 '조영식·이케다 다이사쿠 평화 포럼'에서 각계 전문가와 대학생 등 참석자들이 발표를 듣고 있다./ 한국SGI 제공
전쟁과 갈등, 경제적 불확실성이 심화되는 시대 속에서 미래 세대가 직면한 불안과 방향 상실 문제를 교육과 학문을 통해 해결하고자 하는 논의의 장이 마련됐다.

조영식 경희학원장과 이케다 다이사쿠 소카대학교 창립자의 사상을 조명하는 평화포럼이 지난 16일 서울 동대문구 경희대학교 오비스홀에서 열렸다. 올해로 10회째를 맞은 이번 포럼은 '오토피아·인간혁명의 시대를 열다: 교육과 학문의 역할'을 주제로 진행됐다.

행사는 조영식·이케다 다이사쿠 연구회와 한국SGI 학술부가 공동 주최하고 경희대학교 후마니타스칼리지가 주관했다. 지난 10년간의 성과를 돌아보고 향후 연구와 실천 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 포럼은 '평화 포럼 10년의 발자취' 영상 상영으로 시작됐다. 이어 하영애 조영식·이케다 다이사쿠 연구회 회장의 개회사를 비롯해 김대환 한국SGI 학술부장의 환영사, 김인수 한국SGI 이사장의 축사, 이수성 전 국무총리의 격려사가 이어졌다.

김진상 경희대학교 총장은 기조연설을, 스즈키 미카 소카대학교 총장은 초청연설을 통해 평화와 교육, 학문의 역할을 강조했다. 리더세션에서는 오영달 충남대학교 교수가 조영식 박사의 오토피아론을, 서동은 경희대학교 교수가 이케다 다이사쿠 사상의 역사적 의미를 발표했다. 이어 신경희 이화여대 교수와 안신 배재대 교수가 토론자로 참여해 두 사상의 현재적 의미와 실천 가능성을 짚었다. 청년세션에서는 국내외 대학 학생과 대학원생 발표자들이 참여해 미래 세대의 관점에서 두 사상가의 유산을 새롭게 해석했다. 참석자들은 이어진 토론을 통해 오늘날 필요한 평화 실천 방향에 대한 의견을 나눴다.

이번 포럼은 조영식 박사의 오토피아 사상과 이케다 다이사쿠 회장의 인간혁명 철학을 현대 사회가 직면한 과제와 연결해 교육과 학문, 청년과 시민의 실천 영역으로 확장해 논의했다는 점에서 의미를 더했다.

한편 경희대학교 창립자인 조영식 박사와 소카대학교 창립자인 이케다 다이사쿠 SGI(국제창가학회) 회장은 평화와 교육, 인간 존엄의 가치를 강조하며 세계시민적 연대를 실천해온 인물로 평가받는다. 조영식·이케다 다이사쿠 연구회는 2016년 발족 이후 연구 발표와 강연, 국내외 학술 교류 등 다양한 활동을 이어오고 있다.
황의중 기자

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