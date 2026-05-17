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靑, 긴급조정 시사에 “삼성 노사 대화 지원…사후조정서 해결 기대“

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박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 17. 15:24

브리핑하는 강유정 수석대변인<YONHAP NO-4370>
강유정 수석대변인이 17일 청와대 기자회견장에서 국정 목표 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스
청와대는 17일 김민석 국무총리가 삼성전자 노조 파업 시 긴급조정 가능성을 시사한 데 대해 "총리가 말씀하신 게 정부의 공식 입장"이라고 밝혔다. 삼성전자 총파업이 반도체 생산망과 국민경제 전반에 미칠 파장을 우려해 노사 양측에 막판 합의를 재차 촉구한 것으로 풀이된다.

정부는 삼성전자 총파업 가능성을 단순한 개별 기업의 노사 갈등이 아니라 반도체 공급망과 수출, 금융시장, 협력업체 고용까지 영향을 미칠 수 있는 국민경제 리스크로 보고 막판 중재에 무게를 두는 모습이다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 김 총리의 긴급조정 언급이 청와대와 교감된 입장이냐는 질문에 이같이 답했다.

강 수석대변인은 "삼성전자 노사 파업이 불러올 피해가 매우 막중할 것으로 예상되고, 중대한 파급효과도 우려된다"며 "대화가 잘 이뤄지길 바란다"고 말했다.

이어 "사후조정이 재개된 만큼 대화 시간이 남아 있고, 대화를 통해 조정될 수 있도록 최대한 지원을 아끼지 않겠다는 것이 정부, 그리고 청와대의 입장"이라고 설명했다.

강 수석대변인은 삼성전자 노사가 파업까지 가지 않고 갈등을 풀어야 한다는 점도 거듭 강조했다.

그는 "다시 한번 대화를 통해 문제를 풀기로 한 만큼, 정부는 삼성전자 노사가 파업에 이르지 않고 현명하게 갈등을 해결하도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다

앞서 김 총리는 이날 오전 긴급 대국민담화를 통해 삼성전자 노사의 막판 교섭을 촉구했다.

김 총리는 "막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 방법을 강구하지 않을 수 없다"고 했다.
박영훈 기자

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