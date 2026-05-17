靑, 긴급조정 시사에 “삼성 노사 대화 지원…사후조정서 해결 기대“

정부는 삼성전자 총파업 가능성을 단순한 개별 기업의 노사 갈등이 아니라 반도체 공급망과 수출, 금융시장, 협력업체 고용까지 영향을 미칠 수 있는 국민경제 리스크로 보고 막판 중재에 무게를 두는 모습이다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 김 총리의 긴급조정 언급이 청와대와 교감된 입장이냐는 질문에 이같이 답했다.
강 수석대변인은 "삼성전자 노사 파업이 불러올 피해가 매우 막중할 것으로 예상되고, 중대한 파급효과도 우려된다"며 "대화가 잘 이뤄지길 바란다"고 말했다.
이어 "사후조정이 재개된 만큼 대화 시간이 남아 있고, 대화를 통해 조정될 수 있도록 최대한 지원을 아끼지 않겠다는 것이 정부, 그리고 청와대의 입장"이라고 설명했다.
강 수석대변인은 삼성전자 노사가 파업까지 가지 않고 갈등을 풀어야 한다는 점도 거듭 강조했다.
그는 "다시 한번 대화를 통해 문제를 풀기로 한 만큼, 정부는 삼성전자 노사가 파업에 이르지 않고 현명하게 갈등을 해결하도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다
앞서 김 총리는 이날 오전 긴급 대국민담화를 통해 삼성전자 노사의 막판 교섭을 촉구했다.
김 총리는 "막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 방법을 강구하지 않을 수 없다"고 했다.