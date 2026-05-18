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추미애 ‘추추선대위’ 발대…31개 시·군 힘 모은 경기도 대전환 다짐

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 05. 18. 07:56

1000명 넘는 인파 몰리며 소방경보 작동 해프닝
국회의원 등 다수 참석해 추 후보 당선 지원사격
추미애
추미애 경기도지사 후보가 17일 열린 개소식에서 인사말을 하고 있다. /캠프제공
"31개 시·군이 함께 이기고, 함께 움직일 때 경기도의 대도약도 가능하다."

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 17일 '추추선대위' 발대식을 개최하고, 31개 시·군이 하나로 뭉쳐 경기도의 대전환을 이루겠다는 의지를 밝혔다.

이날 행사는 선대위 관계자 위주로 초청이 진행됐으나, 1000여명의 참석자가 현장에 몰리면서 안전과 질서 유지를 위해 입장 인원을 조정하는 상황이 발생했다. 행사장 내부에서는 많은 인파로 인해 소방경보가 작동하는 일도 벌어졌다.

추 후보는 발대식에서 "더불어민주당 원팀 '추추선대위'가 공식적으로 출범하는 날임을 강조하며, 국회의원, 지역 후보, 당원들이 힘을 모아 경기도 대전환을 만들겠다"고 밝혔다. 또한 31개 시·군이 함께 이겨야 하는 원팀 선거임을 언급하며, 어려운 지역에서도 새로운 가능성을 만들기 위해 함께 노력하겠다고 말했다.

한편, 이날 행사에는 김태년, 김승원, 권칠승, 한준호, 양기대, 윤후덕, 박정, 소병훈, 김영진, 이재정, 백혜련, 민병덕, 이수진, 염태영, 이상식, 전용기, 박상혁, 부승찬, 김성회, 박지혜, 김현정, 김용민, 이기헌, 이소영, 김현, 김기표, 최민희, 서영석, 윤종군, 이재강, 안태준, 김준혁, 김남희, 홍기원, 김용만, 손명수, 김윤, 서미화 국회의원과 고영인 전 경기도 경제부지사, 김종천 과천시장 후보, 현근택 용인시장 후보 등이 참석해 추 후보의 승리에 힘을 보탰다.
엄명수 기자

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