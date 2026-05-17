최승호 삼성전자 노조위원장 “사측 추가 제시안, 기존안보다 후퇴”

위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문 마친 최승...<YONHAP NO-6065> 0 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장(사진)이 17일 사측과의 비공식 미팅에서 조정안을 제안받았다고 밝혔다. 사진은 13일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열린 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문을 마치고 나오는 모습./연합

삼성전자 초기업노동조합이 삼성전자 사측이 중앙노동위원회(중노위) 사후조정안보다 후퇴한 수준의 수정안을 제시했다며 반발했다. 정부의 긴급조정권 가능성을 언급하며 노조를 압박하고 있다고도 주장했다.17일 초기업노조에 따르면 노조는 이날 삼성전자 사측과 비공식 면담을 진행했다. 해당 면담은 여명구 피플팀장 요청으로 이뤄진 것으로 전해졌다.노조 측은 이 자리에서 사측이 사후조정안보다 후퇴한 수준의 안을 제시했으며, "위원장의 리더십으로 해결하면 되는 것 아니냐"는 취지의 입장을 전달했다고 주장했다.이에 대해 노조 측은 "납득할 수 없다고 전달했고, 18일 사후조정에서도 동일한 자세라면 합의하지 않겠다는 입장을 전달했다"고 밝혔다.노조에 따르면 앞서 중노위 사후조정안에는 EVA 20% 기준 OPI 지급과 함께, DS부문 매출·영업이익 1위 달성 시 영업이익의 12%를 별도 재원으로 조성하는 내용이 담겼다. 배분 비율은 부문 공통 7, 사업부 3이며, 향후 유사 수준의 경영성과 달성 시 지속 적용하는 조건이었다.그러나 이날 회사 제시안에는 OPI 기준이 '영업이익 10% 또는 EVA 20%'로 변경됐고, 추가 재원 역시 DS부문 영업이익 200조원 이상 달성 시 영업이익의 9~10% 수준으로 축소됐다고 주장했다. 배분 비율도 부문 공통 6, 사업부 4로 조정됐으며, 적용 기간은 3년 이후 재논의 조건이 붙었다.노조 측은 "사측이 긴급조정권 및 중재 가능성을 시사하며 조합을 압박하고 있다"며 "긴급조정 및 중재가 이뤄질 경우 피해가 클 것이라고 압박하고 있지만 굴하지 않겠다"고 밝혔다. 노조는 성과급 상한 폐지, 재원으로 영업이익 15% 제도화를 주장하고 있따.앞서 삼성전자 노사는 18일 오전 세종정부청사 중앙노동위원회에서 사후조정을 재개하기로 했다.